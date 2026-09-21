Entradas para la despedida de messi: precios, cuándo salen a la venta y cómo comprar

Las entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tienen precios y fecha de venta confirmados. La AFA informó que los tickets para el partido frente a Benín, que se disputará el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, comenzarán a venderse este martes 22 de septiembre.

La expectativa será enorme porque se tratará de la última presentación de Messi con la camiseta argentina. Los precios arrancan en $90.000 para las populares, mientras que las ubicaciones más caras llegarán a los $480.000.

Cuándo salen a la venta las entradas para la despedida de Messi

La venta de entradas para Argentina vs. Benín comenzará el martes 22 de septiembre a las 18:00 horas.

Según confirmó oficialmente la Asociación del Fútbol Argentino, los tickets se comercializarán únicamente de manera online a través de Deportick. No habrá venta presencial en las boleterías del Monumental.

La compra podrá realizarse desde Deportick, la plataforma utilizada habitualmente por la AFA para la venta de entradas de la Selección.

Ver también: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina: el emotivo mensaje de despedida

Precios de las entradas para Argentina vs. Benín

La AFA publicó el cuadro oficial de valores para los dos amistosos que se disputarán en el Monumental, incluido el encuentro frente a Benín que marcará la despedida de Messi.

Ubicación Precio Popular $90.000 Menor a Popular (3 a 10 años) $29.000 Platea Alta Sívori y Centenario $180.000 Platea Media Sívori y Centenario $320.000 Platea Alta San Martín y Belgrano $320.000 Platea Baja San Martín y Belgrano $450.000 Platea Media San Martín y Belgrano $480.000

En el caso de las plateas, los menores de 3 años en adelante deben abonar la entrada completa. El precio especial de $29.000 corresponde únicamente a menores de entre 3 y 10 años que ingresen a sectores populares.

Cómo comprar entradas para la despedida de Messi

Para intentar conseguir una entrada será necesario ingresar a Deportick cuando se habilite la venta. Debido a la enorme demanda que se espera para el último partido de Messi con la Selección, es recomendable tener previamente creada la cuenta y los datos personales actualizados.

Ingresar a Deportick. Iniciar sesión o crear una cuenta. Buscar el partido Argentina vs. Benín. Seleccionar el sector disponible. Elegir la cantidad de entradas permitida por el sistema. Completar los datos solicitados y realizar el pago. Guardar la confirmación y seguir las instrucciones que envíe la plataforma para el ingreso o eventual canje.

La AFA aclaró que la venta será exclusivamente por Internet. Los hinchas deben evitar páginas, cuentas de redes sociales o vendedores que ofrezcan entradas por fuera de los canales oficiales.

Entradas para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad también deberán gestionar su ingreso a través de Deportick durante la venta general.

La AFA advirtió que quienes no hayan realizado previamente el trámite y retirado la entrada correspondiente no podrán presentarse directamente el día del partido para solicitar el ingreso.

Cuándo es la despedida de Messi y contra quién juega Argentina

La despedida de Lionel Messi será el martes 6 de octubre de 2026 frente a la selección de Benín, en el estadio Monumental de River Plate.

El encuentro cerrará una serie de tres amistosos de Argentina durante la ventana internacional. El seleccionado enfrentará primero a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y finalmente jugará ante Benín.

Hasta el momento, la AFA no comunicó oficialmente el horario de inicio de Argentina vs. Benín, por lo que ese dato deberá actualizarse cuando sea confirmado.

Por qué el partido contra Benín será histórico

Messi anunció a fines de agosto su retiro de la Selección Argentina después de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste. Sin embargo, aceptó disputar este último encuentro ante el público argentino como cierre de su carrera internacional.

Por esa razón, se espera que la demanda de entradas sea muy superior a la habitual. El Monumental será escenario del último partido del capitán con la Selección y de una jornada preparada especialmente para homenajearlo.

La información oficial sobre precios y modalidad de venta puede consultarse también en el sitio de la Asociación del Fútbol Argentino.