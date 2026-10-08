En chascomús compactan más de 1. 100 vehículos y el dinero será para el hospital municipal

La Municipalidad de Chascomús inició este jueves 8 de octubre un importante operativo de compactación de 1.123 vehículos que permanecían retenidos en dependencias municipales. El procedimiento se desarrolla en el predio ubicado sobre la avenida Juan Manuel de Rosas y permitirá recuperar espacios ocupados por unidades que ya cumplieron todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes.

El operativo comprende 997 motocicletas, 101 automóviles y 25 vehículos que se encontraban quemados, los cuales serán reducidos a chatarra mediante un proceso de compactación. Se estima que el material recuperado superará las 200 toneladas.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es su finalidad solidaria, ya que la chatarra será comercializada por la empresa encargada del procedimiento y la totalidad de los fondos obtenidos se destinará a la Cooperadora del Hospital Municipal de Chascomús, contribuyendo de esta manera al sostenimiento de la institución sanitaria.

El director de Prevención Municipal, Marcelo Oppici, explicó que los vehículos incluidos en el operativo atravesaron previamente todas las instancias legales y administrativas exigidas, por lo que no existe posibilidad de que vuelvan a circular por la vía pública.

Asimismo, el funcionario destacó que esta medida permitirá liberar sectores municipales que durante años estuvieron ocupados por automóviles y motocicletas retenidos, al tiempo que se genera un beneficio directo para la comunidad.

La iniciativa combina el ordenamiento de los espacios públicos, la disposición de vehículos fuera de circulación y un aporte económico al sistema de salud local, transformando toneladas de material acumulado en recursos destinados a una institución fundamental para los vecinos de Chascomús.