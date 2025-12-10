Empleadas domésticas: Qué extras cobran en diciembre 2025 tras la nueva paritaria

El cierre de año suele venir acompañado de actualizaciones salariales y pagos adicionales para distintos sectores, y el servicio doméstico no es la excepción. Con la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), se definieron incrementos y beneficios que impactan directamente en lo que las trabajadoras cobrarán durante diciembre 2025.

Qué decidió la paritaria para el personal de casas particulares

La CNTCP definió un esquema que combina aumentos salariales, bonos extraordinarios y la liquidación del medio aguinaldo (SAC). Estas medidas se tomaron tras varios meses sin actualizaciones, ya que los sueldos no se modificaban desde septiembre.

Los puntos centrales del acuerdo incluyen:

Aumento salarial de 1,3 % que completa el ajuste bimestral de 2,7 %.

que completa el ajuste bimestral de 2,7 %. Medio aguinaldo correspondiente al SAC de diciembre.

correspondiente al SAC de diciembre. Bono no remunerativo de $14.000, exclusivo para trabajadoras que cumplen más de 16 horas semanales.

Además, se incorporaron subas escalonadas:

1,4 % de aumento y bono de $14.000 para noviembre .

. 1,3 % de aumento y bono de $14.000 para diciembre .

. Un bono adicional de $14.000, sumado al esquema previo.

Todas las mejoras se integran al salario del mes anterior, generando un impacto acumulativo para fin de año.

Nuevos sueldos mínimos para diciembre 2025

Los valores de referencia fijados por la CNTCP para diciembre quedaron establecidos de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora

$471.956,01 mensuales / $3.783,33 por hora Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 por hora

Personal para tareas específicas

(cocina, jardinería, cuidado de personas, entre otras)

Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora

$438.475,56 mensuales / $3.582,79 por hora Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 por hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

$427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 por hora

Personal para tareas generales

(limpieza, mantenimiento, cocina, planchado)

Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora

$384.713,01 mensuales / $3.135,99 por hora Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 por hora

Qué extras se suman al salario mensual

Además de los montos básicos, las trabajadoras del sector continúan percibiendo dos adicionales importantes que deben incluirse todos los meses:

Antigüedad: se paga un 1 % por cada año trabajado sobre el salario básico de la categoría.

se paga un 1 % por cada año trabajado sobre el salario básico de la categoría. Zona desfavorable: incluye un 30 % extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos adicionales se calculan sobre los valores vigentes y deben figurar de forma discriminada en el recibo de sueldo.