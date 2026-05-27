Empleadas domésticas en junio: cuánto sube el sueldo y qué pasa con el aguinaldo

A pocos días de que empiece junio, el salario de las empleadas domésticas vuelve a ser una de las búsquedas de mayor interés para hogares, empleadores y trabajadoras. La actualización prevista para el personal de casas particulares impactará en la liquidación mensual y también en un punto clave del calendario laboral: el pago del medio aguinaldo.

Este miércoles 27 de mayo, la referencia principal ya no es solamente cuánto se paga en mayo, sino cuánto corresponderá cobrar desde el 1° de junio de 2026. La escala forma parte del acuerdo salarial vigente para el sector, que contempla aumentos escalonados y mantiene adicionales que pueden modificar de manera importante el monto final.

Empleadas domésticas: el aumento que llega en junio

Desde junio se aplicará una suba del 1,5% sobre los valores vigentes de mayo para el personal de casas particulares. El ajuste alcanza a todas las categorías del régimen: supervisión, tareas específicas, caseros, cuidado de personas y tareas generales.

La categoría más consultada suele ser la de tareas generales, que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y elaboración de comidas en el hogar. En ese caso, desde junio el valor estimado de referencia pasa a ser de $3.600,66 por hora con retiro y $3.862,18 por hora sin retiro.

Escala estimada de junio 2026 por categoría

Los siguientes montos surgen de aplicar el aumento previsto del 1,5% para junio sobre la escala mínima vigente en mayo. Funcionan como referencia para anticipar la liquidación del mes, a la espera de la publicación formal de cada grilla actualizada.

Categoría Con retiro Sin retiro Supervisor/a Hora: $4.297,33 / Mensual: $536.080,78 Hora: $4.683,64 / Mensual: $594.214,11 Tareas específicas Hora: $4.083,25 / Mensual: $499.868,28 Hora: $4.453,25 / Mensual: $553.536,65 Caseros Hora: $3.862,18 / Mensual: $488.326,19 Hora: $3.862,18 / Mensual: $488.326,19 Asistencia y cuidado de personas Hora: $3.862,18 / Mensual: $488.326,19 Hora: $4.295,27 / Mensual: $541.255,35 Tareas generales Hora: $3.600,66 / Mensual: $441.729,02 Hora: $3.862,18 / Mensual: $488.326,19

Qué pasa con el aguinaldo de junio

Junio también es un mes clave porque corresponde pagar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. El medio aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración mensual devengada del semestre, por lo que la suba salarial puede influir en el cálculo final si junio termina siendo el mejor mes del período.

Para evitar errores, conviene considerar no solo el sueldo básico, sino también los conceptos habituales que correspondan. En muchos casos, el monto final puede cambiar por antigüedad, zona desfavorable, modalidad de trabajo o cantidad de horas efectivamente realizadas.

Adicionales que pueden cambiar el monto final

La escala salarial marca el piso mínimo, pero no siempre refleja el total que debe cobrarse. En la liquidación de junio, empleadores y trabajadoras deberían revisar especialmente estos puntos:

Antigüedad: se suma un 1% por cada año trabajado en la relación laboral.

se suma un 1% por cada año trabajado en la relación laboral. Zona desfavorable: corresponde un adicional del 31% sobre los salarios mínimos.

corresponde un adicional del 31% sobre los salarios mínimos. Modalidad: no es lo mismo trabajar con retiro que sin retiro.

no es lo mismo trabajar con retiro que sin retiro. Categoría: debe tomarse la tarea principal realizada de manera habitual.

El adicional por zona desfavorable alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y también en el Partido de Patagones, dentro de la Provincia de Buenos Aires.

Por qué junio puede generar más consultas

El cambio de mes llega con varias dudas al mismo tiempo: aumento salarial, cálculo del aguinaldo, registración, aportes y diferencias entre trabajo por hora o mensualizado. Por eso, la recomendación es revisar la categoría antes de liquidar y tomar como base el valor actualizado desde el 1° de junio de 2026.

Además, el acuerdo salarial vigente todavía contempla una nueva actualización en julio, cuando se aplicará otro incremento y se incorporará al básico la parte restante de una suma no remunerativa previa. Por ese motivo, junio funciona como una transición importante para ordenar pagos, recibos y cálculos antes del próximo tramo.