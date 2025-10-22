Empleadas domésticas: aumento salarial y bono extra en octubre 2025

En medio de un contexto económico marcado por la inflación y la actualización de paritarias en distintos sectores, las trabajadoras de casas particulares recibirán una mejora en sus ingresos durante octubre. Este mes llega con un nuevo incremento salarial y un bono no remunerativo, que busca equiparar los sueldos del sector con la evolución de otros convenios laborales.

Aumento para empleadas domésticas en octubre 2025

Durante octubre de 2025, las empleadas domésticas tendrán una suba acumulada del 6,64% en todas las categorías del rubro, de acuerdo con la Resolución 1/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

El aumento forma parte de un esquema escalonado que continuará en los próximos meses, con el objetivo de mantener los salarios alineados a las paritarias vigentes. Además, este mes se incorpora un bono no remunerativo, cuyo valor varía según la carga horaria semanal de cada trabajadora.

Nuevos salarios de empleadas domésticas en octubre

Los valores se dividen por categoría y modalidad (con o sin retiro):

Categoría Con retiro (por hora / por mes) Sin retiro (por hora / por mes) Supervisores/as $3.683,21 / $459.471,73 $4.034,05 / $511.800,22 Tareas específicas $3.487,00 / $426.875,19 $3.822,91 / $475.184,56 Caseros/as $3.293,99 / $416.485,63 — Cuidado de personas $3.293,99 / $416.485,63 $3.683,21 / $464.129,59 Tareas generales $3.052,99 / $374.541,36 $3.293,99 / $416.485,63

Cabe destacar que si una empleada realiza tareas que pueden encuadrarse en más de una categoría, corresponde pagar el sueldo de la categoría mejor remunerada.

Adicionales aplicables al salario

Además del básico mensual o por hora, las trabajadoras perciben adicionales establecidos por ley, entre ellos:

Antigüedad: equivale a 1% por cada año trabajado en relación laboral con el mismo empleador.

equivale a 1% por cada año trabajado en relación laboral con el mismo empleador. Zona desfavorable: representa un 30% adicional sobre los salarios mínimos de cada categoría para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones (Buenos Aires).

Bono no remunerativo de octubre

En octubre, las empleadas domésticas recibirán también un bono extra correspondiente al trabajo realizado en septiembre, que se abonará junto con el sueldo mensual. Este pago no es parte del salario básico y no genera aportes ni antigüedad, debiendo figurar en el recibo como un ítem separado.

Los montos establecidos son:

Más de 16 horas semanales: $9.500

$9.500 Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

$6.000 Hasta 12 horas semanales: $4.000

Cómo calcular el pago del trabajo doméstico

La Ley 26.844, que regula el régimen de personal de casas particulares, establece diferencias entre el pago por hora y por mes.

Las trabajadoras que cumplan 24 horas semanales o más para un mismo empleador deben cobrar bajo la modalidad mensual , considerando la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

para un mismo empleador deben cobrar bajo la modalidad , considerando la cantidad de horas efectivamente trabajadas. En cambio, quienes trabajen menos de 24 horas semanales deben recibir su remuneración por hora.

De esta forma, se busca garantizar que todas las empleadas domésticas perciban una retribución justa y acorde con las horas de servicio prestadas, además de los adicionales y beneficios que establece la normativa vigente.