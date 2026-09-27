La salida de Néstor Gorosito abrió en septiembre una nueva etapa para San Lorenzo. El club comunicó el cambio el día 1 después del 1-0 ante Instituto, cuando acumulaba siete puntos en siete fechas, y la conducción diaria quedó temporalmente en manos de Walter Perazzo. Los partidos de septiembre dejan una primera base antes del siguiente tramo del Clausura. La nueva etapa también cambia la lectura de la forma reciente y, junto con las cuotas disponibles en 1xBet apuestas deportivas, los datos de los partidos posteriores a Gorosito aportan referencias nuevas para cada jornada.

El cambio dejó un nuevo punto de partida

El balance de Gorosito en el torneo fue de dos victorias, un empate y cuatro derrotas. San Lorenzo llegó al cambio con varias bajas físicas. Martín Río sufrió una distensión muscular, mientras Gustavo Del Prete, Nicolás Blanco, Gonzalo Abrego y Diego Herazo trabajaban de manera diferenciada tras la salida del técnico.

Perazzo ya conocía la estructura del club como Coordinador General de Fútbol. Su primera práctica incluyó recuperación para quienes habían jugado en Córdoba y fútbol en espacios reducidos para el resto. Esa primera práctica marcó el inicio de la transición, aunque todavía no definía una nueva idea de juego.

Cinco señales para detectar un cambio real

Las primeras cuatro a seis jornadas del nuevo ciclo ofrecerán una muestra más amplia. Los principales indicadores serán:

cuántos jugadores repiten en el once inicial;

goles recibidos y tiros concedidos por partido;

recuperaciones altas y pérdidas cerca del área propia;

minutos de Facundo Farías y los otros refuerzos;

frecuencia con la que el equipo marca primero.

Si esos datos cambian de manera sostenida, habrá evidencia de una modificación deportiva. En los mercados de resultado, doble oportunidad o goles, una serie estable de partidos puede dar más peso a las cuotas que una reacción aislada tras el cambio de entrenador.

Los refuerzos ganan otra oportunidad

El plantel del segundo semestre recibió siete incorporaciones. Facundo Farías fue la última: llegó a préstamo por un año y comenzó a entrenarse con el grupo el 29 de agosto. Antes se habían sumado Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Gustavo Del Prete, Martín Río, Juan Pablo Álvarez e Ignacio Zaballa.

La salida de Gorosito puede alterar jerarquías, posiciones y minutos. Farías todavía no había acumulado una secuencia suficiente para mostrar su influencia. Lo mismo ocurre con piezas que llegaron para defensa y mediocampo. La nueva conducción tendrá margen para ajustar asociaciones. Los cambios de titularidad y minutos también pueden modificar la lectura de mercados de equipo y jugador, especialmente cuando los nuevos fichajes empiezan a acumular participación.

El calendario ofrece una comparación rápida

Los partidos de septiembre dejan una primera base antes del siguiente tramo del Clausura. En octubre aparecen Defensa y Justicia, Deportivo Riestra, Estudiantes y Newell’s; después llegarán Vélez y Platense. Esa secuencia dará continuidad a la comparación entre rendimiento, cambios de once y uso de los refuerzos. La condición de local o visitante puede reflejarse de forma distinta en cuotas de ganador, total de goles y primera parte, sobre todo cuando ya existe una muestra reciente del nuevo ciclo.

Tramo Rival Sede Indicador Inicio Talleres Casa Primer once Fecha siguiente Independiente Fuera Respuesta defensiva Tercer examen Boca Casa Presión y control Octubre Defensa y Justicia Fuera Ajustes con más tiempo Octubre Newell’s Casa Producción ofensiva

En los mercados previos, los números de etapas distintas necesitan una lectura separada. Si cambia el sistema o la cantidad de minutos de los nuevos jugadores, los promedios anteriores pueden perder utilidad.

La primera respuesta estará en el juego

San Lorenzo no necesita transformar todo en una semana para mostrar una dirección distinta. Una defensa menos expuesta, mayor continuidad en el once o más presencia de Farías ya serían señales medibles. El comunicado del 1 de septiembre situó a Perazzo al frente de la transición mientras el club avanzaba en la definición del nuevo director técnico.

La muestra acumulada desde septiembre gana valor a medida que avanza el Clausura. Con más jornadas disponibles, los mercados pueden apoyarse en tendencias recientes de goles, porterías a cero, primeros tantos y rendimiento según sede, sin depender de los promedios de la etapa anterior. Puntos, goles, presión y uso de los refuerzos mostrarán si el cambio abrió un ciclo realmente diferente o solo modificó la conducción del equipo. Para la lectura deportiva y de apuestas, la continuidad de esos patrones tendrá más peso que una reacción aislada posterior a la salida de Gorosito.