El IPS informa las fechas de cobro de haberes para jubilados y pensionados en agosto

Denisse Helman
El IPS de la Provincia de Buenos Aires anunció el calendario del medio aguinaldo, ¿cuándo lo cobrarás?

Durante el mes de agosto, quienes cobran a través del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires deberán estar atentos al calendario oficial de pagos. El organismo ya publicó las fechas para la acreditación de haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones sociales no contributivas, correspondientes a este período. A continuación, te detallamos todo lo que necesitás saber.

Calendario de pagos del IPS para agosto

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que los haberes correspondientes al mes de agosto serán depositados en dos jornadas consecutivas: jueves 28 y viernes 29 de agosto.

El cronograma se organiza según la terminación del número de DNI de cada beneficiario:

Jueves 28 de agosto

  • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3
  • Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Viernes 29 de agosto

  • Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Cómo y hasta cuándo se pueden cobrar los haberes

El IPS recordó que quienes opten por el cobro por ventanilla tendrán tiempo hasta el martes 23 de septiembre de 2025 para retirar sus haberes. Pasada esa fecha, será necesario realizar trámites adicionales para el recupero del pago.

Este plazo aplica exclusivamente para el cobro en bancos habilitados, ya que aquellos que reciben sus haberes a través de cuentas bancarias con tarjeta de débito no se ven afectados por esta fecha de vencimiento.

Recomendaciones para beneficiarios

Para evitar contratiempos o largas esperas, se recomienda:

  • Consultar previamente el calendario según la terminación del DNI
  • Usar canales digitales siempre que sea posible
  • Evitar acudir a los bancos en horarios pico
  • Estar atentos a cualquier notificación del IPS a través de sus canales oficiales

Ante cualquier duda, los beneficiarios pueden comunicarse con el IPS o ingresar a su sitio web para obtener más información sobre sus haberes y cronogramas.

Recordá que cumplir con las fechas estipuladas evita demoras innecesarias y garantiza el acceso oportuno a tus ingresos.

