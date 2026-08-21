El invierno no afloja: Viernes frío y con sol ¿Cómo seguirá el tiempo?

La Provincia de Buenos Aires transitará este viernes 21 de agosto una jornada con características propias de las últimas semanas del invierno, aunque el calendario ya comienza a mostrar señales cada vez más claras de la proximidad de la primavera.

El tiempo se presentará con temperaturas bajas durante las primeras horas del día y una recuperación gradual hacia la tarde. El comportamiento del cielo será variable a lo largo de la jornada, con momentos de mayor nubosidad y otros en los que la presencia del sol permitirá mejorar las condiciones térmicas.

El viento también tendrá incidencia sobre la sensación térmica, especialmente durante las horas más frías, por lo que se recomienda mantener los recaudos habituales para una jornada que todavía tendrá un marcado perfil invernal.

Cómo estará el sábado

Durante el sábado 22 de agosto se espera una evolución favorable de las condiciones meteorológicas, con mayor estabilidad y una importante presencia de períodos de cielo despejado o parcialmente nublado.

La mañana continuará siendo fría, pero con el correr de las horas las temperaturas tenderán a recuperarse. La presencia del sol será uno de los aspectos destacados de la jornada y permitirá disfrutar de una tarde más agradable, especialmente en aquellos momentos en los que el viento pierda intensidad.

Por el momento, no se prevé un escenario de precipitaciones generalizadas para la mayor parte del territorio bonaerense.

Domingo con condiciones más agradables

El domingo 23 mantendría una tendencia similar, con condiciones estables y una importante participación del sol.

La jornada comenzará nuevamente con temperaturas bajas, especialmente durante las primeras horas, pero el ambiente se volverá progresivamente más agradable durante la tarde.

El cielo se presentaría entre despejado y parcialmente nublado, mientras que las condiciones meteorológicas permitirían desarrollar actividades al aire libre con mayor comodidad que durante las jornadas más frías y húmedas de las últimas semanas.

Falta solamente un mes para la primavera

Mientras el invierno todavía continúa mostrando su presencia, el calendario ya marca una cuenta regresiva que entusiasma: este viernes 21 de agosto falta exactamente un mes para la llegada de la primavera.

El próximo 21 de septiembre comenzará la estación más esperada por muchos bonaerenses, dejando atrás progresivamente las jornadas más frías y dando paso a temperaturas más agradables, mayor actividad al aire libre y el tradicional despertar de la naturaleza.

Pero el cambio no llegará de manera repentina. Ya comenzó a percibirse en la duración de los días.

A medida que transcurren las semanas y nos acercamos a la estación primaveral, la luminosidad solar va ganando protagonismo. Los días se hacen progresivamente más largos, con más horas de luz natural, mientras que las tardes comienzan a extenderse y el sol permanece durante más tiempo sobre el horizonte.

Este proceso, que comenzó después del solsticio de invierno, se vuelve cada vez más perceptible durante agosto y será todavía más evidente a lo largo de septiembre.

El invierno comienza lentamente a despedirse

Que falte solamente un mes para la primavera no significa que el frío haya terminado. Todavía pueden presentarse jornadas con temperaturas muy bajas, ingresos de aire frío y mañanas típicamente invernales.

Sin embargo, el avance del calendario y el incremento progresivo de las horas de luz permiten advertir que el cambio de estación está cada vez más cerca.

Así, la Provincia de Buenos Aires se prepara para transitar un fin de semana con condiciones meteorológicas relativamente estables, mientras el calendario comienza a acercarnos a una de las épocas más luminosas y esperadas del año.