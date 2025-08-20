El gobierno bonaerense ofrece nuevos aumentos salariales para docentes en septiembre ¿De cuánto es?

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció una nueva propuesta de aumento salarial para los docentes, la cual contempla incrementos programados para los meses de agosto y septiembre.

Detalles de la propuesta salarial para docentes bonaerenses

La oferta presentada incluye un aumento del 15% aplicado en la segunda quincena de agosto y un adicional del 10% en septiembre. Esto se suma al incremento que los docentes ya habían recibido a principios de año, llevando el total a un 25% en lo que va del 2025.

Reacciones del sector educativo ante la nueva oferta

Las reacciones en la comunidad educativa han sido diversas. Mientras algunos sindicatos muestran satisfacción, otros consideran que la propuesta aún está lejos de compensar la inflación. La representante de un sindicato docente afirmó que “estas mejoras, aunque bienvenidas, no alcanzan a cubrir el costo de vida actual”.

Comparativa de aumentos salariales en 2025

Mes Aumento (%) Enero 10% Agosto 15% Septiembre 10% Total acumulado 25%

Se espera que los docentes analicen la propuesta y se convoquen asambleas para discutirla a fondo. La negociación salarial sigue siendo un tema crucial en la agenda educativa de la provincia.