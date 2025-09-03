banner ad

El Gobierno bonaerense establece viáticos de $75.000 para policías en elecciones del domingo

Andrea Fernández
Buenos Aires se prepara para las urnas: elecciones provinciales y municipales el 7 de septiembre

A través del Decreto N°2.197 publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció el monto que cobrarán los efectivos de la Policía Bonaerense que trabajen durante las elecciones legislativas programadas para este domingo.

Detalles sobre la asignación de viáticos para la Policía

El decreto, firmado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el ministro de Economía, Pablo López, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el gobernador Axel Kicillof, establece una asignación en concepto de viático electoral diario. Esta suma está destinada al personal policial del Ministerio de Seguridad que será afectado al dispositivo de seguridad y custodia por las elecciones generales provinciales convocadas para el 7 de septiembre de 2025.

De Europa a Mar del Plata: recuperan una pintura robada durante el nazismo
Mirá también:

De Europa a Mar del Plata: recuperan una pintura robada durante el nazismo

La cantidad fijada es de $75.000 diarios en concepto de viático electoral. Además, se especifica que el ministerio deberá coordinar la subordinación del personal y material necesario desde el inicio de la actividad preelectoral y hasta la finalización del escrutinio definitivo.

Funciones específicas de los efectivos en el proceso electoral

Las responsabilidades de los efectivos policiales se centrarán en tareas tales como:

  • Custodia de locales de votación
  • Vigilancia en sedes destinadas al procesamiento de datos y al escrutinio
  • Custodia de urnas y documentación electoral
  • Acompañamiento logístico vinculado al acto comicial

El decreto aclara que estas funciones exceden las labores ordinarias y habituales del personal policial, ya que implican servicios en días inhábiles y una carga horaria intensificada, todo ello enmarcado en el resguardo del proceso democrático y el derecho al sufragio.

¿Qué implica la asignación para el personal policial?

El monto de $75.000 está destinado al personal policial del Ministerio de Seguridad, sin distinción de jerarquía ni escalafón, que preste servicios efectivos los días 6 y 7 de septiembre de 2025, específicamente para tareas relacionadas con la seguridad del acto eleccionario.

Peregrinación Juvenil a Luján 2025: Lo que necesitás saber
Mirá también:

Peregrinación Juvenil a Luján 2025: Lo que necesitás saber
ETIQUETAS
Compartir este artículo
bono jubilados anses
Bono para jubilados ANSES en Septiembre 2025: Todo lo que necesitás saber
Anses
Copia de Noticia2025 20250902 225426 0000
Grave caso de grooming en General Belgrano: un detenido tras una investigación de la Policía Federal
General Belgrano
Veda electoral
Cuándo comienza la veda electoral en Provincia de Buenos Aires y qué actividades estarán prohibidas
Provincia
frio nuvlado
Miércoles fresco y soleado: el frío polar regresa con fuerza
Provincia
ELECCIONES 2025VA
Elecciones a la vuelta de la esquina y crece la apatía ciudadana: Los partidos políticos en alerta
Provincia
dormir siesta 20 minutos beneficios
Beneficios de una siesta de 20 minutos que transforman tu día
Salud y Belleza Sociedad
Cambios en los cajeros: bancos redefinen límites de extracción desde agosto en Argentina
Nuevos límites de extracción en cajeros automáticos a partir de septiembre
Nacionales

Más leídas