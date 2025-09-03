El Gobierno bonaerense establece viáticos de $75.000 para policías en elecciones del domingo

A través del Decreto N°2.197 publicado en el Boletín Oficial de este miércoles, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció el monto que cobrarán los efectivos de la Policía Bonaerense que trabajen durante las elecciones legislativas programadas para este domingo.

Detalles sobre la asignación de viáticos para la Policía

El decreto, firmado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, el ministro de Economía, Pablo López, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el gobernador Axel Kicillof, establece una asignación en concepto de viático electoral diario. Esta suma está destinada al personal policial del Ministerio de Seguridad que será afectado al dispositivo de seguridad y custodia por las elecciones generales provinciales convocadas para el 7 de septiembre de 2025.

La cantidad fijada es de $75.000 diarios en concepto de viático electoral. Además, se especifica que el ministerio deberá coordinar la subordinación del personal y material necesario desde el inicio de la actividad preelectoral y hasta la finalización del escrutinio definitivo.

Funciones específicas de los efectivos en el proceso electoral

Las responsabilidades de los efectivos policiales se centrarán en tareas tales como:

Custodia de locales de votación

Vigilancia en sedes destinadas al procesamiento de datos y al escrutinio

Custodia de urnas y documentación electoral

Acompañamiento logístico vinculado al acto comicial

El decreto aclara que estas funciones exceden las labores ordinarias y habituales del personal policial, ya que implican servicios en días inhábiles y una carga horaria intensificada, todo ello enmarcado en el resguardo del proceso democrático y el derecho al sufragio.

¿Qué implica la asignación para el personal policial?

El monto de $75.000 está destinado al personal policial del Ministerio de Seguridad, sin distinción de jerarquía ni escalafón, que preste servicios efectivos los días 6 y 7 de septiembre de 2025, específicamente para tareas relacionadas con la seguridad del acto eleccionario.