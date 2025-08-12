El clima cambia: calor y heladas se asoman en el centro del país esta semana

La segunda semana de agosto se caracteriza por una notable variabilidad climática en Argentina, afectada por el flujo de vientos provenientes del norte y el sur. Aunque no se anticipan condiciones adversas, se expecta que los cambios bruscos de temperatura sean una constante en los próximos días.

¿Cómo impacta el viento norte en la temperatura?

Durante la jornada del lunes, los cielos despejados y la fuerte presencia del viento norte llevaron a un aumento considerable en la sensación térmica. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que estas condiciones cálidas continúen al menos hasta el miércoles, con temperaturas que podrían alcanzar máximas de hasta 21 grados en varias localidades del centro y norte del país.

El SMN reportó que la temperatura mínima para el día podría rondar los 10ºC, alcanzando una máxima de 20°C. A medida que avanza la semana, no obstante, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío que podría marcar un cambio sustancial en las condiciones climáticas.

Alertas por el posible ingreso de un frente frío

Productores agropecuarios de la región central de la provincia de Buenos Aires están en alerta por el probable ingreso de un frente frío, lo que representa un riesgo para cultivos sensibles a temperaturas bajas. Las áreas de la región pampeana y Cuyo serán particularmente afectadas, ya que entre el miércoles y el viernes, las temperaturas mínimas podrían llegar a 0°C, generando la posibilidad de heladas generalizadas.

Desde el SMN se ha informado que el ingreso de viento norte continuará hasta el miércoles, pero se anticipa un marcado descenso térmico a partir de ese día, devolviendo al clima invernal. Para el fin de semana, se esperan temperaturas mínimas que podrían ser las más bajas de la semana, con potencial de heladas en zonas productivas.

Pronóstico del tiempo: ¿Qué esperar para los próximos días?

El martes se anticipa como una jornada con frío matinal y tardes amenazadas por el ingreso de un aire más fresco. Las mínimas se estiman en 10ºC y máximas de 20°C. La noche podría ofrecer temperaturas en torno a los 16°C, sugiriendo el uso de abrigo adicional.

Además, el SMN ha emitido alertas para las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, donde se pronostican lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento por la tarde. En estas áreas, se espera que las precipitaciones acumuladas lleguen a entre 50 y 90 milímetros.

La jornada del lunes se presenta como cálida, con temperaturas que pueden llegar a 20 °C en Buenos Aires, pero con un cambio potencial en el clima a partir del miércoles, cuando se recuperen las características de invierno en la región.