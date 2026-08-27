Agosto empieza a decir adiós: lluvia, últimos días de frío y una primavera cada vez más cerca

Agosto comienza a transitar sus últimos días con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas en la Provincia de Buenos Aires. Este jueves 27 llegó acompañado por lluvias, elevada humedad y tormentas en distintos sectores bonaerenses, en un episodio que coincide con la tradicional Tormenta de Santa Rosa, que este año parece haberse adelantado algunos días.

Después de varias jornadas caracterizadas por el frío propio del invierno, el panorama cambió durante las últimas horas con el avance de un sistema de inestabilidad.

Las precipitaciones comenzaron durante la madrugada en sectores del este provincial y el área metropolitana, donde incluso se registró actividad eléctrica, mientras que durante este jueves el tiempo continuará variable y húmedo en diferentes puntos de Buenos Aires.

¿Llegó la Tormenta de Santa Rosa?

Todo indica que el episodio de inestabilidad de este jueves puede quedar asociado a la tradicional Tormenta de Santa Rosa, que popularmente se espera en cercanías del 30 de agosto.

Este año, las condiciones favorables para lluvias y tormentas aparecieron unos días antes. Especialistas señalan que, ante la ausencia de nuevos episodios de tormentas importantes previstos inmediatamente después, el fenómeno de este jueves 27 puede considerarse el evento meteorológico más próximo a la tradicional Santa Rosa de este 2026.

De todos modos, vale recordar que Santa Rosa no constituye una tormenta que necesariamente deba producirse todos los años en una fecha exacta, sino una denominación popular para los episodios de inestabilidad que suelen registrarse hacia finales de agosto en la región.

Viernes: comienza a mejorar

La buena noticia llegará desde este viernes 28 de agosto, cuando las condiciones tenderán a estabilizarse.

Tras el paso de las lluvias y tormentas, se espera una disminución de la inestabilidad y la aparición de algunos claros, aunque todavía con nubosidad y ambiente fresco. Los pronósticos ubican las temperaturas, como referencia para el este bonaerense, con mínimas cercanas a los 9 o 10 grados y máximas de alrededor de 16 a 17 grados.

Será, de esta manera, una jornada de transición entre el jueves lluvioso y un fin de semana que presenta perspectivas considerablemente mejores.

El último fin de semana de agosto llegará sin lluvias

El sábado 29 y domingo 30 de agosto, último fin de semana completo del mes, el panorama será mucho más favorable.

Los pronósticos disponibles no anticipan precipitaciones significativas para el fin de semana en buena parte del centro y este bonaerense, aunque podrán presentarse períodos de abundante nubosidad. Las temperaturas continuarán siendo frescas durante las primeras horas, con valores que en algunos sectores podrían ubicarse por debajo de los 10 grados, mientras que durante las tardes se esperan registros próximos a los 16 o 17 grados.

Por lo tanto, después de un jueves pasado por agua, el último fin de semana de agosto ofrecerá condiciones mucho más apropiadas para las actividades al aire libre.

Agosto se va y la primavera está cada vez más cerca

Más allá de algunos días fríos que seguramente todavía aparecerán, el calendario empieza a mostrar señales inequívocas de que el invierno está entrando en su tramo final.

Y hay otro cambio que ya comienza a percibirse claramente: los días son cada vez más largos. El sol gana minutos de presencia cada jornada y las tardes comienzan lentamente a extenderse, una tendencia que continuará durante septiembre.

La primavera comenzará astronómicamente en septiembre y, aunque todavía habrá jornadas frías y cambios bruscos de temperatura propios de esta época, el invierno empieza poco a poco a ceder terreno.

Así, agosto se prepara para despedirse en la Provincia de Buenos Aires con una última postal bien característica: lluvia y Santa Rosa para este jueves, mejoramiento desde el viernes y un último fin de semana del mes mucho más tranquilo.

Después llegará septiembre. Y con él, esa época del año en la que el frío comienza a perder protagonismo, las tardes se alargan y la primavera empieza a sentirse cada vez más cerca.