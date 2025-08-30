Dolores sufrió un apagón de más de seis horas que afectó hogares y el suministro de agua

La ciudad de Dolores y varias localidades aledañas enfrentaron el viernes una extensa interrupción del servicio eléctrico que se extendió por más de seis horas, generando inconvenientes en diversas actividades cotidianas.

¿Qué causó el apagón en Dolores y Tordillo?

El corte de energía eléctrica comenzó alrededor de las 18:00 horas y se extendió hasta la medianoche, afectando no solo a los hogares, sino también al suministro de agua en localidades situadas a lo largo de la Ruta 2. Según un comunicado emitido por la empresa EDEA, la interrupción del servicio fue ocasionada por una falla en la Estación Transformadora de la empresa transportista de energía.

Acciones de la empresa EDEA ante el corte

En su mensaje oficial, EDEA confirmó que “en este momento la distribuidora se encuentra trabajando con la empresa transportista para restablecer el servicio lo antes posible”. Inicialmente, los motivos de la interrupción no estaban del todo claros; la firma había señalado que no se había identificado con claridad el inconveniente que ocasionaba el apagón generalizado. Sin embargo, tras investigaciones preliminares, se determinó que se trataba de un desperfecto en la transportadora de energía.

Impacto en la comunidad y servicios básicos

La situación generó preocupación entre los residentes de Dolores y Tordillo, quienes enfrentaron la falta de electricidad durante un período significativo de tiempo. Este corte afectó no solo la actividad comercial, sino también el suministro de agua, resaltando la dependencia de estos servicios para el funcionamiento diario de la comunidad.