Andrea Fernández
Dolores celebró la inauguración del Centro Integral de la Mujer, un avance histórico en salud

El intendente Juan Pablo García inauguró el Centro Integral de la Mujer (CIM) en Dolores, un nuevo espacio dedicado a la atención de la salud femenina. La ceremonia contó con la presencia del subsecretario de Políticas de Cuidados en Salud, Jonatan Konfino, la secretaria de salud, Muriel Cifré, y la referente del área de Diagnóstico por Imágenes, Sandra Metz.

¿Qué servicios ofrecerá el nuevo centro en Dolores?

Ubicado en la calle Dorrego 835, el CIM es un espacio pionero en la Región, diseñado para la realización de estudios médicos prioritarios con enfoque preventivo. Según lo indicado, el centro contará con un equipamiento de última generación y profesionales especializados para garantizar la mejor atención posible.

Este nuevo espacio de salud es fundamental para seguir mejorando la atención médica en Dolores. Nos va a permitir la detección temprana de enfermedades, algo histórico para nuestra ciudad”, afirmó García durante la inauguración.

Compromiso con la salud femenina y la comunidad

La secretaria de salud, Muriel Cifré, también destacó la importancia del CIM: “Es un día histórico para Dolores y la región, en el CIM vamos a poder realizar todos los estudios para la prevención, detección temprana y atención de enfermedades”. La labor de los trabajadores del hospital fue reconocida, señalando que “Esto no sólo se hace con plata, sino también con el corazón”.

Breve historia de la creación del CIM

El proyecto del Centro Integral de la Mujer fue anunciado por el intendente en mayo de 2025, quien comentó que el objetivo es brindar toda la atención en materia de salud de la mujer en un mismo lugar, evitando que muchas vecinas tengan que desplazarse a ciudades como Mar del Plata, Capital Federal o La Plata.

Se anticipa que el centro contará con especialistas en diversas áreas, incluyendo ginecología, salud mental, nutrición y medicina clínica, con el fin de facilitar el acceso a la atención y el acompañamiento de las mujeres en Dolores.

