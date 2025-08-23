banner ad

Diputados aprobó reforma penal que eleva valores para delitos por evasión

Ignacio Hernández
ARCA advierte sobre estafa por suplantación de identidad en correos a contribuyentes

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma del Régimen Penal que implica un cambio significativo en los valores considerados delictivos en materia de evasión fiscal. La medida, que busca actualizar las normativas existentes, ha generado un amplio debate entre los legisladores y la sociedad civil.

¿Cuáles son los nuevos umbrales para la evasión fiscal?

Con la reforma, los valores mínimos que definen qué se considera evasión aumentan sustancialmente. De acuerdo con el nuevo texto, el umbral para considerarse un delito pasará de $1.000.000 a $2.500.000. Esta modificación ha sido impulsada por la necesidad de adaptarse a la inflación y garantizar que las penalizaciones se ajusten a la realidad económica del país.

Buenos Aires celebra el Día del Ramen con un yatai que recorrerá sus calles este sábado
Mirá también:

Buenos Aires celebra el Día del Ramen con un yatai que recorrerá sus calles este sábado
Espacio Publicitario

El proyecto también incluye sanciones más severas para quienes reincidan en prácticas de evasión. Según el informe presentado por la Comisión de Finanzas, se espera que estas medidas contribuyan a un aumento en la recaudación fiscal y una reducción en la informalidad.

¿Qué implicaciones tiene esta reforma para los contribuyentes?

La reforma no solo afecta a grandes contribuyentes, sino que también impacta a pequeños y medianos empresarios. Muchos de ellos se muestran preocupados por cómo estas nuevas medidas podrían intimidar o incluso desincentivar el crecimiento de sus negocios.

  • Inseguridad jurídica: Algunos legisladores advierten que las disposiciones podrían generar confusión en la interpretación de la ley.
  • Costos adicionales: Los contribuyentes tendrán que invertir más en asesoramiento fiscal para evitar caer en problemas legales.

Sin embargo, otros creen que este cambio es necesario para combatir prácticas desleales y mejorar la igualdad en el sistema fiscal.

Espacio Publicitario

Reacciones de los diferentes sectores ante la reforma

Como era de esperar, la aprobación del proyecto ha suscitado reacciones diversas. Mientras que algunos grupos aplauden el esfuerzo del gobierno por **erradicar la evasión**, otros cuestionan la eficácia de estas medidas.

Según Marcela González, diputada del partido oficialista, “es fundamental contar con herramientas actualizadas. Esta reforma es un paso en la dirección correcta para fortalecer el sistema tributario”.

En contraste, desde la Federación de Comercio manifestaron su disconformidad: “Esta medida solo complicará la situación de muchos emprendedores que ya están lidiando con un contexto económico desfavorable”.

Eclipse Solar del Siglo: ¿Cuándo la luna tapará el sol por 7 minutos?
Mirá también:

Eclipse Solar del Siglo: ¿Cuándo la luna tapará el sol por 7 minutos?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
mercado pago tarjeta
Mercado Pago lanza una nueva tarjeta de crédito gratuita y sin costos ocultos en Argentina
Sociedad
Cuenta DNI: ¿Cómo evitar estafas digitales en tu billetera virtual?
Cuenta DNI lanza plazos fijos al 48% para fomentar el ahorro y la inversión
Provincia
Julio trae cambios: ¿cuánto aumentan las jubilaciones y cuándo se cobran?
ANSES: Todo lo que deben saber los jubilados sobre pagos y ayudas en septiembre 2025
Anses
eclipse
Eclipse Solar del Siglo: ¿Cuándo la luna tapará el sol por 7 minutos?
Sociedad
IMG 20250822 135133 (1280 x 718 píxel)
Nuevo aumento para senadores: cobrarán más de $10 millones por mes en medio de la crisis
Nacionales
El Municipio de General Guido otorgará un bono de $100.000 a sus trabajadores
General Guido
Cobro anses
ANSES confirmó los pagos de pensiones en septiembre: ¿Quiénes cobrarán $500.000?
Anses

Más leídas