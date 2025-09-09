banner ad

Desvío en la Ruta 11: Recomiendan precauciones al circular

Francisco Díaz
desvio ruta 11

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que desde este lunes 8 de septiembre se produce un desvío al tránsito en la Autovía Ruta Provincial Nº 11.

El desvío afecta a los vehículos que circulan desde Mar del Plata con sentido hacia Pinamar, los cuales serán redirigidos hacia la nueva calzada hasta llegar a la rotonda de Villa Gesell Norte, donde podrán retomar el recorrido por la antigua calzada.

El propósito de esta medida es mantener la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de tránsito y de trabajo en la zona donde se realizan las tareas.

Desde Vialidad Provincial recomendaron respetar la señalización colocada en el lugar y circular con máxima precaución, ya que se trata de un área de intervención activa.

