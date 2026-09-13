Este domingo hay varios descuentos para aprovechar: qué conviene revisar antes de pagar

El domingo suele parecer un día con menos promociones que el resto de la semana, pero este 13 de septiembre todavía quedan varios descuentos y reintegros que pueden hacer una diferencia en gastos habituales.

No existe una única opción que sea conveniente para todos. Algunas promociones sirven para salir a comer, otras para cargar combustible o comprar productos de uso cotidiano, y los topes pueden variar considerablemente.

Por eso, antes de pagar conviene mirar algo más que el porcentaje anunciado. La billetera utilizada, el banco, el comercio y el límite disponible pueden cambiar por completo el ahorro final. Este fin de semana, además, coinciden varios beneficios que pueden aprovecharse en momentos diferentes.

Quienes usan Cuenta DNI pueden revisar también qué descuentos siguen vigentes durante el fin de semana, porque no todos aplican sobre los mismos rubros.

Qué beneficios siguen activos este domingo

Entre las promociones vigentes aparecen alternativas para perfiles muy distintos. Algunas requieren una billetera específica y otras dependen de la tarjeta o entidad bancaria.

Rubro Ahorro de referencia Tope destacado Gastronomía 25% $8.000 por semana Locales YPF Full 25% $8.000 por semana Combustible Hasta 20% Depende del banco Marcas destacadas 30% $15.000 por comercio y mes Garrafas 40% $18.000 por mes

La tabla sirve como guía rápida, pero cada beneficio tiene sus propias condiciones y el comercio debe estar adherido para que corresponda la devolución.

Una salida a comer puede tener devolución

Cuenta DNI mantiene durante los sábados y domingos un 25% de ahorro en establecimientos gastronómicos adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Para utilizar completamente ese límite se necesitan consumos elegibles por $32.000. Si el gasto es menor, la devolución corresponde al 25% efectivamente consumido.

La misma aplicación ofrece durante el fin de semana un beneficio del 25% en locales gastronómicos YPF Full adheridos, también con un límite semanal de $8.000.

Hay un detalle importante: el descuento de YPF Full no corresponde a la carga de combustible. Aplica a los consumos habilitados dentro de los locales participantes.

También hay oportunidades para quienes necesitan cargar nafta

El combustible tiene otra lógica. No existe este domingo una promoción única para todos los automovilistas, pero sí varios acuerdos bancarios que funcionan en estaciones Shell.

20% de ahorro con determinadas tarjetas de Banco Comafi pagando a través de MODO, con tope semanal de $6.000.

con determinadas tarjetas de Banco Comafi pagando a través de MODO, con tope semanal de $6.000. 10% de reintegro para clientes habilitados de Supervielle que abonen mediante QR de MODO, con un límite mensual de $10.000.

para clientes habilitados de Supervielle que abonen mediante QR de MODO, con un límite mensual de $10.000. Otros acuerdos bancarios pueden sumar alternativas según la tarjeta y el segmento del cliente.

Las condiciones de estas acciones están detalladas entre los descuentos vigentes informados por Shell Argentina. En varios casos, tener la tarjeta no alcanza: hay que pagar por el canal indicado.

Las promociones de combustible pueden cambiar según el banco, la tarjeta y la forma de pago utilizada.

Si ninguna de esas tarjetas coincide con las que tenés, todavía existen otras alternativas durante septiembre. En la guía de descuentos para cargar nafta en septiembre se pueden comparar opciones según estación, banco y día de la semana.

Hay descuentos que funcionan todos los días

El domingo también permite utilizar beneficios que no dependen del fin de semana.

Cuenta DNI mantiene un 30% de ahorro en marcas destacadas. El esquema contempla hasta $15.000 de reintegro por comercio, por mes y por persona.

También continúa el 40% para compra o recarga de garrafas, con un tope mensual de $18.000. Para alcanzar ese límite, el porcentaje se completa con consumos elegibles por $45.000.

Estas opciones pueden resultar más útiles que una promoción bancaria específica para quienes ya tenían previsto realizar ese gasto y cuentan con la aplicación habilitada.

Los cuatro controles que conviene hacer antes de pagar

El día: algunas promociones funcionan únicamente sábados y domingos.

algunas promociones funcionan únicamente sábados y domingos. El tope disponible: puede ser semanal o mensual y quizás ya esté parcialmente utilizado.

puede ser semanal o mensual y quizás ya esté parcialmente utilizado. La forma de pago: QR, tarjeta desde una app y dinero en cuenta no siempre son equivalentes.

QR, tarjeta desde una app y dinero en cuenta no siempre son equivalentes. El comercio adherido: usar una billetera determinada no garantiza por sí solo el reintegro.

Esto es especialmente importante con Cuenta DNI. Hay operaciones que parecen iguales desde el celular pero tienen reglas diferentes según el rubro. La guía con los errores que pueden hacer perder los descuentos de septiembre ayuda a revisar esos detalles antes de confirmar la compra.

El porcentaje más alto no siempre deja el mayor ahorro

Un 30% con un tope bajo puede devolver menos dinero que una promoción del 20% con un límite más amplio. También puede ocurrir que para llegar al máximo haya que gastar mucho más de lo que realmente se necesitaba.

Por eso, la mejor promoción es la que coincide con un gasto que ya pensabas realizar, utiliza un medio de pago que ya tenés y todavía conserva margen dentro del tope.

Para quienes usan Cuenta DNI y quieren calcularlo antes de salir, la calculadora de reintegros permite ingresar el monto de la compra y estimar cuánto se recuperaría realmente.