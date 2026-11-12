Descuentos de Cuenta DNI este jueves 12 de noviembre: hasta 40% de ahorro y los topes de reintegro

Si estás por salir a hacer las compras este jueves 12 de noviembre, tenés varios reintegros activos para aprovechar con Cuenta DNI. La billetera digital del Banco Provincia —utilizada por más de 10 millones de personas— mantiene vigente su esquema de descuentos diarios y semanales.

Desde farmacias y comercios de cercanía hasta una promoción especial en locales de comida rápida, hoy podés ahorrar en distintos rubros clave. Repasá qué beneficios están disponibles en esta jornada y el listado completo de promociones de noviembre.

Qué descuentos de Cuenta DNI están activos hoy jueves

Durante este jueves, los usuarios de la aplicación cuentan con cinco opciones principales de ahorro para consumos cotidianos y pagos con QR o NFC:

Comercios de cercanía: 20% de descuento (de lunes a viernes) con un tope de $6.000 por semana , que se alcanza con consumos de $30.000.

(de lunes a viernes) con un tope de , que se alcanza con consumos de $30.000. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro (miércoles y jueves) sin tope de reintegro .

(miércoles y jueves) . Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales ) o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito o débito mediante NFC (tope de $15.000 semanales ). Aplica todos los jueves y viernes.

pagando con dinero en cuenta (tope de ) o pagando con tarjetas de crédito o débito mediante NFC (tope de ). Aplica todos los jueves y viernes. Ferias, mercados y universidades: 40% de descuento (todos los días) con tope semanal de $6.000 cada uno, alcanzable con un ticket de $15.000.

(todos los días) con tope semanal de cada uno, alcanzable con un ticket de $15.000. Cuotas sin interés: hasta 3 cuotas sin interés en comercios adheridos fuera del rubro alimentos, pagando con tarjetas de crédito vinculadas mediante QR desde la app (o tarjetas físicas de la entidad).

Los reintegros fuertes para el fin de semana

De cara al sábado y domingo, la aplicación activa promociones pensadas para salidas, compras para mascotas y paradas en estaciones de servicio adheridas:

Gastronomía: 25% de descuento sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de $8.000 por semana (se alcanza con consumos de $32.000).

sábados y domingos en locales adheridos, con un tope de (se alcanza con consumos de $32.000). YPF Full: 25% de ahorro sábados y domingos en tiendas adheridas, con tope de $8.000 semanales (consumo máximo de $32.000).

sábados y domingos en tiendas adheridas, con tope de (consumo máximo de $32.000). Pet shops y veterinarias: 30% de descuento los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona (alcanzable con $26.600 en compras).

Marcas destacadas y supermercados: todos los montos de noviembre

La propuesta mensual también incluye rebajas en grandes cadenas de abastecimiento y comercios gastronómicos reconocidos.

En marcas destacadas rige un 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes en Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park. En supermercados, el beneficio llega hasta el 20% de descuento en más de 15 cadenas adheridas.

Librerías y claves para organizar el ahorro semanal

Para quienes necesitan comprar material educativo, se mantiene vigente el 10% de descuento en librerías de texto los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Recordá chequear en la app los comercios adheridos antes de abonar y tener en cuenta que los topes semanales se renuevan cada lunes, lo que te permite combinar distintos rubros a lo largo de la semana para maximizar cada reintegro.