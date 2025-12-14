Cuándo cobran el aguinaldo los docentes: Fechas de pago confirmadas para Diciembre 2025

Con la llegada de la segunda quincena de diciembre, la pregunta más recurrente en las salas de maestros y grupos de WhatsApp es una sola: ¿Cuándo depositan el aguinaldo? A pocos días de las fiestas, los docentes de la Provincia de Buenos Aires aguardan la oficialización del cronograma de pagos para el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al segundo semestre de 2025.

A continuación, detallamos las fechas claves, la normativa legal vigente y qué deben esperar los trabajadores de la educación activos y jubilados del IPS para esta semana decisiva.

Paritarias y aumento salarial: El reclamo detrás del aguinaldo

La expectativa por el cobro del Sueldo Anual Complementario se da en un contexto de fuerte tensión gremial. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) ha reclamado al gobierno provincial la reapertura urgente de la negociación paritaria para evitar que los salarios de diciembre queden rezagados frente a la inflación acumulada del último trimestre.

Mientras se aguarda la confirmación del depósito, los sindicatos advierten que el aguinaldo no debe funcionar como un “paliativo” ante la falta de actualización de los básicos. La exigencia central es activar la cláusula de monitoreo y revisión acordada en la última acta, para garantizar que el cierre del año 2025 no consolide una pérdida del poder adquisitivo de cara al receso de verano y el inicio del ciclo lectivo 2026.

Fecha límite y cronograma estimado de cobro

Si bien la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) suele confirmar el depósito con pocas horas de antelación, la Ley de Contrato de Trabajo estipula una fecha límite clara que el Estado provincial busca respetar para evitar conflictos gremiales.

Fecha legal de pago: El segundo medio aguinaldo debe acreditarse, por ley, antes del 18 de diciembre . Al caer jueves este año, es el día clave.

El segundo medio aguinaldo debe acreditarse, por ley, antes del . Al caer jueves este año, es el día clave. Fecha probable de acreditación: Se espera que los sueldos complementarios estén disponibles en los cajeros del Banco Provincia entre el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre.

Es importante destacar que, a diferencia del sueldo mensual que se cobra el quinto día hábil, el aguinaldo tiene una dinámica de liquidación especial a mediados de mes para garantizar liquidez antes de Navidad.

Jubilados del IPS: Cuándo cobran el aguinaldo

Para los docentes jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), el calendario suele ser distinto y, a menudo, más previsible. El organismo previsional bonaerense generalmente informa un cronograma desdoblado según la terminación del DNI.

Tradicionalmente, el IPS abona el SAC junto con los haberes de diciembre o en un calendario muy próximo al 18 de diciembre. Se recomienda a los beneficiarios consultar el recibo digital a partir del lunes 15 para verificar la liquidación.

Cómo se calcula el Aguinaldo Docente de Diciembre 2025

Para saber cuánto vas a cobrar, debés tener en cuenta el mejor salario bruto devengado entre julio y diciembre de 2025. El cálculo es el 50% de la mayor remuneración mensual percibida en ese semestre.

¿Qué entra en el cálculo?

Sueldo básico.

Antigüedad.

Adicionales remunerativos.

Bonificaciones por cargo y horas extras (módulos).

Si durante el semestre trabajaste menos meses (por ejemplo, si tomaste el cargo en septiembre), el aguinaldo se cobrará de manera proporcional a los meses trabajados ((Sueldo / 12) x meses trabajados).

El impacto del Impuesto a las Ganancias

Un punto que genera preocupación este año es la retención del Impuesto a las Ganancias. El aguinaldo está alcanzado por el impuesto si el promedio de los haberes brutos del año supera el piso establecido por la normativa fiscal vigente en 2025.

En muchos casos, la retención se prorratea durante el año, pero es fundamental revisar el recibo de sueldo (COULI) una vez que esté disponible en el portal ABC para detectar posibles descuentos que impacten en el monto final de bolsillo.

Consultar el recibo de sueldo en el portal ABC

La liquidación oficial podrá visualizarse en la plataforma ABC. Debido a la alta demanda de tráfico esperada para la próxima semana, se recomienda intentar el acceso en horarios no pico (tarde-noche) para descargar el comprobante y verificar que el monto depositado coincida con el 50% del mejor sueldo del semestre.