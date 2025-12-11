IPS Recibo de Sueldo Jubilado Docente: Cómo descargar, fechas de cobro y códigos 2026

Si sos jubilado o pensionado docente de la Provincia de Buenos Aires, acceder a tu recibo de sueldo del IPS es fundamental para controlar tus haberes, verificar los descuentos de IOMA y confirmar los últimos aumentos paritarios. En esta guía completa y actualizada para el inicio del ciclo 2026, te explicamos paso a paso cómo descargar tu comprobante, el cronograma de pagos vigente y cómo leer los códigos de tu liquidación.

Cómo ver y descargar tu recibo de sueldo en “Mi IPS”

El Instituto de Previsión Social (IPS) ha digitalizado el acceso a los comprobantes a través de su plataforma de autogestión. Ya no es necesario esperar el recibo en papel; podés obtenerlo al instante siguiendo estos pasos:

Ingresá al sitio web oficial del organismo y buscá el botón de “Mi IPS” o accedé directamente a la plataforma de autogestión. Si es tu primera vez, deberás registrarte con tu CUIL y una clave. Si ya tenés usuario, iniciá sesión. Dentro del sistema, dirigite a la pestaña “Recibos de Haberes”. Seleccioná el mes y año que deseás consultar (por ejemplo, Diciembre 2025 o Enero 2026). Hacé clic en el ícono de descarga para guardar el archivo en formato PDF o imprimirlo.

¿Olvidaste tu clave? Si tenés problemas para ingresar, podés gestionar el blanqueo de clave enviando un correo electrónico a la casilla oficial de soporte del IPS ([email protected]) adjuntando foto de tu DNI.

Cronograma de Pagos IPS: Diciembre 2025 y Enero 2026

Es vital agendar las fechas de cobro para planificar tu economía. El IPS suele depositar los haberes en los últimos días hábiles de cada mes. Aquí el calendario confirmado y proyectado:

Pagos de Diciembre 2025 y Aguinaldo (2º SAC)

El pago de haberes de diciembre, que incluye el Medio Aguinaldo y el aumento para docentes aún no fue confirmado, se espera que se realice en las siguientes fechas:

Lunes 29 de diciembre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 .

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en . Martes 30 de diciembre: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Ver también: Aguinaldo IPS diciembre 2025: Fechas de cobro, cálculo y la diferencia clave con ANSES

Pagos de Enero 2026

Para el primer mes del año, el calendario de pagos es probable que se desarrolle de la siguiente manera:

Jueves 29 de enero: DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Viernes 30 de enero: DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Aumentos Jubilados Docentes: ¿Cuánto cobro?

Para el cierre del año 2025, los jubilados docentes de la Provincia de Buenos Aires (no universitarios) recibieron una actualización del 7,5% en sus haberes de diciembre.

Ver también: Aguinaldo Docentes Bonaerenses: Fechas de cobro en diciembre 2025, cálculo y el reclamo por paritarias

Es importante recordar que la movilidad jubilatoria docente en la Provincia se actualiza periódicamente siguiendo los acuerdos paritarios de los docentes en actividad. Este aumento impacta también en el cálculo del Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo) que se percibe junto con el sueldo de diciembre.

Guía de Códigos: Cómo leer tu recibo de haberes

Muchas veces el recibo puede resultar confuso por la cantidad de ítems. A continuación, te detallamos los códigos más frecuentes que verás en tu liquidación para que sepas qué estás cobrando y qué te están descontando:

Código 1022 (Aporte Previsional): Es el descuento obligatorio del 14% destinado a la caja jubilatoria.

Es el descuento obligatorio del 14% destinado a la caja jubilatoria. Código 1012 (IOMA): Corresponde al descuento de la obra social, que es del 4.8% sobre el haber.

Corresponde al descuento de la obra social, que es del 4.8% sobre el haber. Código 400 (Sueldo Básico): Representa el básico del cargo con el que te jubilaste. Recordá que para los jubilados se aplica el 82% móvil sobre el básico del activo.

Representa el básico del cargo con el que te jubilaste. Recordá que para los jubilados se aplica el 82% móvil sobre el básico del activo. Código 406 (Antigüedad): Refleja el porcentaje por los años de servicio trabajados.

Refleja el porcentaje por los años de servicio trabajados. Código 1021 / 0021: Códigos relacionados a ajustes o aportes retroactivos según la fecha de tu cese laboral.

Si notás un código de descuento que no reconocés (generalmente cooperativas, mutuales o préstamos), te sugerimos contactar inmediatamente al IPS o a la entidad que figura en la descripción del descuento para pedir la baja o explicación.