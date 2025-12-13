¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes de la provincia de Buenos Aires? (Diciembre 2025)

Con la llegada del último mes del año, la comunidad educativa bonaerense se hace la misma pregunta: ¿cuándo depositan el medio aguinaldo? El Sueldo Anual Complementario (SAC) es fundamental para organizar la economía familiar antes de las fiestas, y aquí te detallamos las fechas probables y confirmadas para este diciembre 2025.

Fecha de cobro del Aguinaldo Docente Diciembre 2025

Si bien la Ley de Contrato de Trabajo estipula que la fecha límite para el pago del segundo medio aguinaldo es el 18 de diciembre, la administración pública provincial maneja sus propios tiempos, aunque siempre respetando la cercanía con las festividades.

Según las estimaciones basadas en el cronograma oficial y fuentes gremiales para este cierre de año, el depósito para los docentes de la provincia de Buenos Aires se realizaría en la siguiente ventana:

Fecha estimada de acreditación: Entre el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre de 2025.

Es importante recordar que el gobierno provincial suele depositar el aguinaldo en una fecha diferida a la del sueldo mensual (que se cobra los primeros días hábiles), buscando que el dinero impacte en los bolsillos justo antes de Navidad y Año Nuevo.

¿Cómo consultar mi recibo de aguinaldo en el ABC?

Para verificar el monto exacto y la fecha de liquidación una vez emitida, todos los docentes (titulares, provisionales y suplentes) deben ingresar a la plataforma oficial:

Ingresá al Portal ABC (www.abc.gob.ar). Iniciá sesión con tu usuario y clave. Dirigite a la sección “Mis Haberes”. Buscá la liquidación identificada como “SAC 2.ª Cuota 2025” o similar.

Dato clave: A veces la liquidación del aguinaldo aparece como una “Adicional” separada del recibo de sueldo normal de diciembre.

¿Cómo se calcula el aguinaldo docente?

El cálculo del SAC para los docentes sigue la regla general, pero con particularidades del estatuto:

Se toma el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (remunerativo) dentro del segundo semestre (julio a diciembre de 2025).

¿Qué ítems entran en el cálculo?

Sueldo Básico.

Antigüedad.

Bonificaciones remunerativas.

Adicionales por ruralidad o desfavorabilidad.

Atención: Los conceptos no remunerativos (como sumas fijas extraordinarias que no llevan aportes) generalmente quedan excluidos de la base de cálculo, salvo que una paritaria específica indique lo contrario.

Docentes Suplentes: ¿Cuándo y cuánto cobran?

Una duda frecuente es la de los docentes que tomaron cargos suplentes durante el semestre:

Suplentes con continuidad: Si trabajaste el semestre completo o gran parte de él, cobrás en la misma fecha que los titulares.

Si trabajaste el semestre completo o gran parte de él, cobrás en la misma fecha que los titulares. Cálculo proporcional: Si tu suplencia comenzó, por ejemplo, en octubre, no cobrarás el aguinaldo completo. Se aplicará la fórmula proporcional: (Mejor sueldo / 12) x Meses trabajados.

Si tu suplencia comenzó, por ejemplo, en octubre, no cobrarás el aguinaldo completo. Se aplicará la fórmula proporcional: (Mejor sueldo / 12) x Meses trabajados. Suplencias cortas: En algunos casos de suplencias muy breves, la liquidación puede demorarse o incluirse directamente como un ítem proporcional en la liquidación final al cese del cargo.

Impuesto a las Ganancias en el Aguinaldo

Con la normativa vigente en 2025, el aguinaldo es susceptible de sufrir retenciones de Impuesto a las Ganancias si el sueldo bruto del docente supera el piso no imponible establecido por la ley. Sin embargo, el impuesto se prorratea durante el año para evitar un descuento brusco e íntegro sobre el pago de diciembre, salvo que hayas tenido un salto salarial muy grande en los últimos meses.