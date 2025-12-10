Aguinaldo IPS diciembre 2025: Fechas de cobro, cálculo y la diferencia clave con ANSES

Llegó el último mes del año y con él, la expectativa por el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Si sos jubilado o pensionado del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, es fundamental que prestes atención a tu calendario específico, ya que difiere considerablemente del de ANSES.

Muchos beneficiarios se confunden con las noticias nacionales que anuncian pagos desde principios de mes. Sin embargo, el IPS maneja sus propios tiempos y normativas. A continuación, te detallamos toda la información confirmada hasta hoy para que organices tus finanzas de fin de año.

¿Cuándo cobran los jubilados del IPS en diciembre 2025?

A diferencia de los jubilados nacionales que cobran de forma escalonada durante todo el mes, el IPS acostumbra a concentrar sus pagos en las últimas jornadas hábiles del mes.

Aunque el cronograma oficial definitivo se publica habitualmente a mediados de diciembre, el esquema histórico y las proyecciones para este cierre de 2025 indican las siguientes fechas probables para la liquidación conjunta de haberes y aguinaldo:

Pensiones sociales y DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: Se espera para el lunes 29 de diciembre .

Se espera para el . DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: Se espera para el martes 30 de diciembre.

Dato clave: En años anteriores, el gobierno provincial ha evaluado desdoblar el pago (adelantando el aguinaldo antes de Navidad). Por eso, se recomienda monitorear la web oficial ips.gba.gob.ar por si surge un anuncio de pago anticipado a partir del viernes 19 de diciembre.

¿Hay bono de fin de año para el IPS?

Esta es la consulta más recurrente en los bancos. Hasta el momento, el gobierno de Axel Kicillof no ha oficializado un bono extraordinario (o “bono navideño”) para los beneficiarios del IPS para diciembre 2025.

Es importante no confundirse con la información que circula sobre ANSES:

Jubilados ANSES: Tienen confirmado un bono de $70.000 junto con el aguinaldo.

Tienen confirmado un bono de $70.000 junto con el aguinaldo. Jubilados IPS: Sus haberes son móviles y están atados a las paritarias de los trabajadores activos de la provincia. Por lo tanto, no reciben el bono fijo de ANSES, a menos que la Provincia decrete una medida excepcional en los próximos días.

Ver también: Mapa de Bonos y Aguinaldos para Estatales en Diciembre 2025: Provincia por Provincia

Atento al cambio de horario bancario

Si cobrás por ventanilla, tené muy en cuenta que desde este mes rige el horario de verano en los bancos de la provincia de Buenos Aires.

Nuevo horario de atención: De 8:00 a 13:00 hs .

De . Vigencia: En más de 100 municipios del interior bonaerense (incluyendo La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, etc.).

En más de 100 municipios del interior bonaerense (incluyendo La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, etc.). Excepción: Los bancos en el Conurbano (zona AMBA) suelen mantener el horario habitual de 10 a 15 hs, pero chequeá con tu sucursal antes de ir.

¿Cómo calcular cuánto vas a cobrar?

El cálculo del aguinaldo para los jubilados del IPS se rige por la Ley 10.430. Para saber cuánto te corresponde este mes, tenés que aplicar la siguiente fórmula sencilla:

Buscá tu recibo de haberes más alto del segundo semestre (julio a diciembre de 2025). Ese monto (el mejor sueldo bruto) dividilo por 2. El resultado es el monto bruto de tu aguinaldo.

Ejemplo práctico: Si tu mejor haber mensual entre julio y diciembre fue de $600.000, tu aguinaldo será de $300.000. A esto deberás sumarle el haber normal de diciembre.

Ver también: Paritarias Estatales Bonaerenses Hoy: Aguinaldo, Bono y Aumento en diciembre 2025

Tabla comparativa rápida: IPS vs. ANSES