Paritarias Estatales Bonaerenses: Qué pasa con el aumento, el bono y la fecha del aguinaldo diciembre 2025

A mediados de diciembre, la incertidumbre crece entre los trabajadores estatales, docentes, policía y judiciales de la Provincia de Buenos Aires. Te contamos en qué estado está la negociación con el gobierno de Axel Kicillof, cuándo se cobra el SAC y las últimas novedades sobre el bono de fin de año.

Con el calendario marcando el 13 de diciembre de 2025, la tensión entre los gremios y el Ejecutivo bonaerense aumenta. Mientras otras provincias ya han cerrado acuerdos o anunciado bonos navideños, en Buenos Aires la discusión paritaria para el último mes del año parece estar en un punto muerto, generando preocupación sobre los ingresos de miles de familias de cara a las fiestas.

¿Hay aumento de sueldo para estatales en diciembre 2025?

Hasta el momento, no hay una oferta salarial oficial aceptada para diciembre. La situación actual es de estancamiento:

Reclamo Gremial: Los principales sindicatos (UPCN, ATE y los docentes del FUDB) han exigido la reapertura urgente de paritarias. El objetivo es que los salarios no pierdan contra la inflación de noviembre y la proyectada para diciembre.

Los principales sindicatos (UPCN, ATE y los docentes del FUDB) han exigido la reapertura urgente de paritarias. El objetivo es que los salarios no pierdan contra la inflación de noviembre y la proyectada para diciembre. La postura de la Provincia: El gobierno provincial no ha formalizado una nueva propuesta de incremento porcentual para este mes. El último acuerdo vigente implicó un aumento en tramos que ya fue liquidado con los haberes anteriores.

El gobierno provincial no ha formalizado una nueva propuesta de incremento porcentual para este mes. El último acuerdo vigente implicó un aumento en tramos que ya fue liquidado con los haberes anteriores. Estado de alerta: Los gremios advierten que sin una actualización inmediata, el poder adquisitivo sufrirá un deterioro significativo antes de cerrar el año fiscal.

Fecha de cobro del Aguinaldo (SAC) en Provincia de Buenos Aires

Una de las consultas más frecuentes hoy es cuándo se deposita el medio aguinaldo estatales bonaerenses. Aunque el gobierno no ha emitido un comunicado de último momento confirmando el cronograma exacto día por día para cada terminación de DNI, los plazos legales y administrativos son los siguientes:

Fecha límite legal: La Ley de Contrato de Trabajo establece que el Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes del 18 de diciembre.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que el Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes del 18 de diciembre. Expectativa de cobro: Se espera que el depósito se acredite en las cuentas sueldo del Banco Provincia entre el jueves 18 y el lunes 22 de diciembre .

Se espera que el depósito se acredite en las cuentas sueldo del Banco Provincia entre el . El reclamo: Los sindicatos están presionando para que el pago no se extienda más allá del jueves 18, garantizando que los trabajadores cuenten con el dinero antes del fin de semana previo a Navidad.

Bono de Fin de Año 2025: ¿Habrá suma fija para los bonaerenses?

A diferencia de otras jurisdicciones que han anunciado bonos extraordinarios, el panorama en la Provincia de Buenos Aires es más austero.

Hasta la fecha, el gobierno bonaerense no ha confirmado el pago de un bono de fin de año para la administración pública provincial. Si bien ATE y sectores de la oposición sindical lo han solicitado como medida de alivio, desde La Plata mantienen cautela, priorizando el cumplimiento del pago de sueldos y aguinaldos en tiempo y forma frente a las restricciones presupuestarias.

Dato clave: Se recomienda desestimar cadenas de mensajes no oficiales sobre montos de bonos que no han sido publicados en el Boletín Oficial ni comunicados por los canales del gobierno.

Docentes y Judiciales: Situación específica

El escenario se replica en los sectores específicos:

Docentes (SUTEBA/FEB): El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó activar las cláusulas de monitoreo. Advierten que es necesario recomponer el salario básico antes de enero para evitar conflictos en el inicio del próximo ciclo lectivo.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) solicitó activar las cláusulas de monitoreo. Advierten que es necesario recomponer el salario básico antes de enero para evitar conflictos en el inicio del próximo ciclo lectivo. Judiciales (AJB): La Asociación Judicial Bonaerense también reclama ser convocada para cerrar la pauta salarial anual y discutir la recuperación de porcentajes de antigüedad.

En resumen: Qué esperar esta semana

Los próximos días serán decisivos. Se espera que el Ministerio de Trabajo bonaerense pueda realizar un llamado para descomprimir la tensión. Por ahora, la prioridad del trabajador estatal debe ser verificar el depósito del aguinaldo a partir del próximo jueves y estar atento a los comunicados oficiales.