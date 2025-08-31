banner ad

Crimen en Tandil: Se conoció la identidad de la joven de 18 años asesinada

Eric Olivera
20250831 173819 0000

La ciudad de Tandil continúa conmocionada tras el brutal crimen ocurrido en la madrugada de este domingo, cuando una joven de 18 años fue atacada por un hombre en la vía pública y perdió la vida luego de recibir una puñalada en el cuello.

En las últimas horas, se conoció que la víctima fue identificada como Milagros Quenaipe, conocida por sus allegados como “Mili”. La noticia generó una enorme tristeza entre familiares, amigos y vecinos, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de dolor y pedidos de justicia.

“Descansá en paz hermosa Mili, siempre te vamos a recordar”, escribió una de sus amigas en Facebook, mientras que otros parientes reclamaron que el responsable del hecho no quede impune. Entre los mensajes publicados, se multiplican los saludos de despedida y el acompañamiento a la familia en este difícil momento.

El agresor, un joven de 23 años, fue detenido pocas horas después gracias a las cámaras de seguridad que registraron su fuga hacia una vivienda ubicada en calle Alem, frente al Hospital. Allí, la Policía realizó un allanamiento y secuestró el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque. La investigación avanza para esclarecer los motivos que desencadenaron el trágico episodio.

La muerte de Milagros causó un fuerte impacto en la comunidad tandilense, donde amigos y familiares la describen como una joven alegre, solidaria y querida. Ahora, el pedido de justicia se suma al dolor de una ciudad que llora la pérdida de una vida joven.

