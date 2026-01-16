Créditos Banco Provincia 2026: Nuevas Tasas y Oportunidades que Vencen en Enero

Si estabas esperando el momento para financiarte, el arranque de 2026 trae novedades importantes desde la banca pública bonaerense. El Banco Provincia ha renovado su cartera de créditos con opciones que van desde préstamos personales con tasas preferenciales hasta líneas hipotecarias y financiamiento exclusivo para turismo.

A diferencia de años anteriores, la oferta actual destaca por una segmentación agresiva: si cobrás tu sueldo en el banco, las condiciones cambian drásticamente. A continuación, desglosamos la letra chica, las tasas vigentes y los requisitos para acceder a los fondos disponibles hasta el 31 de enero de 2026.

1. Préstamos Personales: ¿Conviene Tasa Fija o UVA?

La entidad ofrece dos grandes caminos para quienes buscan liquidez inmediata con un tope máximo de $50.000.000.

Opción A: La seguridad de la Tasa Fija

Es la opción más buscada por quienes quieren previsibilidad total en la cuota. Las condiciones varían según tu perfil:

Empleados Públicos y Privados (con haberes en el banco): Acceden a una Tasa Nominal Anual Vencida (TNAV) del 79% . El Costo Financiero Total (CFTEAV) ronda el 114,92%. El plazo máximo es de 60 meses (5 años).

Acceden a una Tasa Nominal Anual Vencida (TNAV) del . El Costo Financiero Total (CFTEAV) ronda el 114,92%. El plazo máximo es de (5 años). Público General (sin cuenta sueldo): La tasa sube considerablemente al 98% TNAV, con un costo financiero total que supera el 150%. En este caso, el plazo se reduce a 36 meses.

Te puede interesar: Paritarias PBA: ¿Hay bono y aumento para docentes y estatales en enero 2026?

Opción B: Préstamos UVA (Cuota Inicial Baja)

Ideal si necesitás un monto alto y tu sueldo ajusta por inflación. La cuota es variable según el valor UVA, pero la tasa de interés real es muy competitiva:

Clientes con haberes: Tasa fija del 22% + ajuste UVA .

Tasa fija del . Clientes sin haberes o independientes: Tasa del 25% + ajuste UVA.

Dato clave: La afectación de ingresos no puede superar el 25% o 30% de tu sueldo neto, dependiendo la línea.

2. El “Préstamo Acá”: Financiamiento para Vacaciones 2026

Una de las novedades más frescas de este verano es la línea destinada al turismo y recreación dentro de la Provincia. Si todavía no te tomaste vacaciones, esta línea permite financiar gastos de hotelería, balnearios y entretenimiento.

Monto máximo: Hasta $2.000.000.

Hasta $2.000.000. Gestión: 100% digital a través de Cuenta DNI o Home Banking.

100% digital a través de Cuenta DNI o Home Banking. Tasas: Desde 56% TNA para clientes con haberes (muy por debajo de la inflación proyectada y de las tasas de mercado).

Ver también: Cuenta DNI en la Costa: el mapa definitivo de descuentos para la segunda quincena de enero

3. Créditos Hipotecarios: El sueño de la casa propia en 2026

El mercado inmobiliario se reactiva y el Banco Provincia mantiene su línea hipotecaria tradicional y UVA. El dato más relevante de enero es el monto máximo prestable, que se actualiza según el valor del dólar.

Monto Máximo: Hasta $370.000.000 (equivalente a unos U$S 250.000 según cotización de referencia).

Hasta (equivalente a unos U$S 250.000 según cotización de referencia). Plazos: Hasta 20 años (240 meses) para quienes cobran haberes en el banco.

Hasta (240 meses) para quienes cobran haberes en el banco. Destinos: Compra, construcción, refacción o ampliación de vivienda única.

Atención: La relación cuota-ingreso puede llegar hasta el 40%, lo que facilita calificar por montos mayores si se suman ingresos con un codeudor.

Ver también: Cambia el impuesto automotor de ARBA: cómo pagar menos con el nuevo sistema este 2026

4. Pymes y Profesionales: Tasa subsidiada desde el 47%

Para el sector productivo, el programa RePyme sigue siendo la estrella. Si sos comerciante, profesional independiente o tenés una pequeña empresa, estas tasas son de “oportunidad”:

Inversión Productiva: Tasas desde el 47% anual .

Tasas desde el . Plazos: Extendidos hasta 60 o 72 meses, con la posibilidad de obtener hasta 12 meses de gracia para el pago de capital.

Extendidos hasta 60 o 72 meses, con la posibilidad de obtener hasta para el pago de capital. Profesionales: Hay una línea específica de hasta 50 millones con tasa del 79% para capital de trabajo, ideal para renovar equipos o consultorios.

¿Cómo solicitar estos créditos hoy?

La mayoría de estas líneas (especialmente las personales y de turismo) tienen pre-aprobación inmediata a través de los canales digitales:

Ingresá a la App BIP Móvil o al Home Banking. Buscá la sección “Préstamos” para ver tu oferta precalificada (“Tu Préstamo al Instante”). Si sos monotributista o no tenés cuenta en el banco, acercate a la sucursal más cercana con tu DNI y constancia de inscripción/ingresos para ser evaluado presencialmente.

Importante: Las tasas y condiciones mencionadas tienen vigencia hasta el 31 de enero de 2026 y están sujetas a evaluación crediticia.