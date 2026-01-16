Paritarias PBA: ¿Hay bono y aumento para docentes y estatales en enero 2026?

El inicio del 2026 trajo consigo la reapertura de las paritarias en la Provincia de Buenos Aires, un momento clave para el bolsillo de miles de docentes, estatales, policía, judiciales y médicos bonaerenses. Sin embargo, las primeras reuniones de enero no arrojaron los resultados esperados por los trabajadores, generando dudas sobre si habrá o no un “alivio” económico inmediato en forma de bono.

Si sos empleado de la administración pública bonaerense o docente, esta es la situación real y actualizada a la fecha sobre tu salario.

¿Hay bono para estatales bonaerenses?

A diferencia de otras provincias (como el caso de Salta o Tucumán, donde se anunció un bono para trabajadores estatales), en la Provincia de Buenos Aires no se ha oficializado el pago de un bono extraordinario o suma fija para cobrar con los haberes de enero.

La discusión actual en la mesa paritaria se centró en porcentajes de aumento al básico y no en sumas no remunerativas por única vez. Esto es lo que debés saber para no caer en noticias falsas:

Sin bono extra: No hay decretada una suma fija adicional para este mes.

No hay decretada una suma fija adicional para este mes. Incentivo Docente: No hay anuncios sobre la continuidad del Incentivo Provincial para la Educación durante este 2026. A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, la Provincia de Buenos Aires no ha implementado un ítem “Incentivo Provincial” específico que reemplace esta suma en el recibo de 2026, motivo por el cual el salario de bolsillo sigue sufriendo el impacto de ese recorte.

La oferta del 1,5%: rechazo unánime

El foco del conflicto actual radica en la propuesta salarial que llevó el Ejecutivo provincial a la mesa de negociación esta semana. Los funcionarios de Kicillof ofrecieron un aumento del 1,5% para enero, argumentando las dificultades financieras que atraviesa la provincia debido al recorte de fondos nacionales.

La respuesta de los gremios fue contundente:

Frente de Unidad Docente Bonaerense (SUTEBA, FEB, etc.): Rechazó la oferta por considerarla “insuficiente” frente a la inflación de los últimos meses y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en 2025.

Rechazó la oferta por considerarla “insuficiente” frente a la inflación de los últimos meses y la pérdida de poder adquisitivo acumulada en 2025. Estatales (ATE y UPCN): También desestimaron el 1,5%, exigiendo una recomposición real que le gane a la suba de precios de la canasta básica.

También desestimaron el 1,5%, exigiendo una recomposición real que le gane a la suba de precios de la canasta básica. Judiciales (AJB): Se sumaron al rechazo, calificando la propuesta de lejana a la realidad de los trabajadores.

La negociación pasó a un cuarto intermedio. Esto significa que no está cerrada, pero por el momento no hay acuerdo ni fecha confirmada para la próxima liquidación con aumento.

Cronograma de pagos y fechas clave

Mientras se espera una nueva convocatoria para destrabar el aumento, el cronograma de cobro de haberes (correspondientes a enero) iniciará en los primeros días de febrero.

Para lo que resta del mes y principios de febrero, debés estar atento a:

Nueva reunión paritaria: Se espera que el Gobierno provincial mejore la oferta en los próximos días para evitar medidas de fuerza antes del inicio del ciclo lectivo o paralización de la administración pública. Liquidación de febrero: Si no se cierra un acuerdo antes del cierre de liquidaciones (generalmente a fin de mes), los sueldos podrían venir sin aumento o con un aumento por decreto si la negociación fracasa.

¿Qué reclaman los gremios?

Para entender por qué no se aceptó la oferta, hay que mirar los números que manejan los sindicatos. El reclamo principal no es solo empatar la inflación de enero (que se proyecta nuevamente alta), sino recuperar lo perdido en 2025.

Gremio Reclamo Principal Docentes Aumento que supere la inflación + Garantía de continuidad de obras de infraestructura escolar. Estatales Pase a planta permanente de precarizados + Aumento sustancial al básico. Judiciales Recuperación salarial y bloqueo de título.

En resumen

Si leíste en redes sociales que “se cobra un bono”, tené cuidado: esa información no aplica hoy a la Provincia de Buenos Aires. La realidad es que la paritaria está trabada tras el rechazo del 1,5% y los gremios están en estado de alerta.

La próxima semana será decisiva. Si hay una nueva oferta superadora, podría destrabarse el conflicto; de lo contrario, el inicio de año será “caliente” en materia gremial.