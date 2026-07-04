Credenciales válidas de PAMI en julio: los formatos que sirven y cuáles ya no aceptan

Las credenciales válidas de PAMI volvieron a estar entre las consultas más buscadas por jubilados, pensionados y familiares, en medio de dudas frecuentes al momento de ir a una farmacia, atenderse con un médico o hacer un trámite. La aclaración central es simple, pero importante: no todos los formatos sirven y hay versiones que ya quedaron fuera de uso.

Según la información oficial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, hoy conviven varias alternativas para acreditar la afiliación. Algunas se usan desde el celular, otras se imprimen y una, la tarjeta plástica tradicional, ya no se entrega, pero sigue siendo válida si la persona todavía la conserva.

Credenciales válidas de PAMI: cuáles se pueden usar en julio

PAMI informa en su sitio oficial que las personas afiliadas pueden utilizar distintos formatos de credencial para acceder a prestaciones, retirar medicamentos o realizar gestiones. La obra social remarca que la credencial digital no es la única vía disponible y que ningún profesional de la salud puede negar la atención por no tener instalada la aplicación.

Los formatos vigentes son la credencial digital, la credencial provisoria con QR, la credencial provisoria ticket y la credencial plástica. La información puede consultarse en el apartado oficial de credencial PAMI, donde el organismo detalla qué versiones siguen habilitadas y cuáles ya no tienen validez.

Formato Cómo se obtiene Validez Credencial digital Desde Mi PAMI, en la web o la aplicación Válida para prestaciones, medicamentos y trámites Provisoria con QR Se descarga desde la web oficial Válida y sin vencimiento informado Provisoria ticket En terminales de autogestión de agencias y UGL Válida para quienes no pueden gestionar la digital Plástica Ya no se entrega, pero puede conservarse Sigue siendo válida si está vigente Provisoria sin QR Formato anterior No válida Credencial anterior Formato discontinuado No válida

Qué pasa con la credencial plástica de PAMI

Una de las dudas más repetidas es qué ocurre con la tarjeta física. PAMI aclara que la credencial plástica ya no se distribuye. Es decir, si una persona la perdió o nunca la recibió, no debería esperar una nueva tarjeta en ese formato.

Sin embargo, eso no significa que la tarjeta que ya tiene un afiliado haya dejado de servir. Si la conserva y está vigente, puede seguir utilizándola para sus gestiones habituales. Para quienes no la tienen, el organismo ofrece las otras opciones disponibles: digital, provisoria con QR o provisoria ticket.

Cómo obtener la credencial provisoria con QR

La credencial provisoria con QR es una de las opciones más prácticas para quienes prefieren llevar un comprobante impreso o necesitan resolver la situación sin depender de la tarjeta plástica. Para generarla, hay que ingresar al sitio oficial de credencial provisoria y completar los datos requeridos.

El sistema pide número de afiliación, DNI, sexo según DNI y número de trámite del documento. Ese número tiene 11 dígitos y figura en el DNI tarjeta, en el frente o en el dorso según la versión del documento.

Un punto clave para los afiliados es que la credencial provisoria con QR no tiene vencimiento, de acuerdo con la información publicada por PAMI. Puede descargarse, imprimirse y usarse en cualquier momento, con la misma validez que los demás formatos vigentes.

Qué credencial de PAMI ya no sirve

La aclaración que más impacto tiene en la atención cotidiana es la relacionada con los formatos que dejaron de ser aceptados. PAMI indica que la credencial provisoria sin QR ya no es válida. Si una persona tiene una versión vieja, debe volver a descargarla para obtener el comprobante actualizado con código QR.

También quedó fuera de uso la llamada credencial anterior. Por eso, ante cualquier duda, conviene verificar que el documento presentado tenga un formato vigente, especialmente antes de asistir a una consulta, retirar medicamentos o acompañar a un familiar a una gestión.

La credencial digital no es obligatoria para atenderse

La digitalización de trámites generó una preocupación frecuente entre personas mayores: qué pasa si no tienen celular, no manejan aplicaciones o dependen de un familiar para gestionar turnos y documentación. En ese punto, la respuesta oficial es importante: la app no es un requisito excluyente para recibir atención.

Desde Mi PAMI, la persona afiliada puede acceder a la credencial digital, ver datos de su grupo familiar, consultar recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla, turnos y otros servicios. Pero quienes no usan la aplicación pueden recurrir a la credencial provisoria con QR o al ticket generado en una terminal de autogestión.

La provisoria ticket se puede obtener e imprimir en terminales ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local. Es una alternativa útil para afiliados que no tienen acceso sencillo a internet, no cuentan con número de trámite del DNI a mano o necesitan resolver el trámite de manera presencial.

Para qué se usa la credencial PAMI

La credencial permite acreditar la afiliación ante prestadores, farmacias y áreas de atención del organismo. En la práctica, sirve para consultas médicas, retiro de medicamentos, validación de prestaciones y gestiones vinculadas a la cobertura.

También funciona como respaldo junto con el DNI y la información cargada en los sistemas de PAMI. En el caso de recetas electrónicas, el organismo explica que para retirar medicamentos no hace falta llevar la receta impresa: alcanza con presentar la credencial correspondiente y que la prescripción esté vigente en el sistema.

Qué conviene revisar antes de ir a una farmacia o al médico

Antes de una consulta o de retirar medicamentos, conviene revisar tres datos básicos: que la credencial sea una de las versiones vigentes, que la provisoria tenga QR si es impresa y que los datos personales coincidan con el DNI.

Si el afiliado tiene una credencial provisoria antigua, lo recomendable es descargar nuevamente la versión actualizada. Y si no puede hacerlo desde su casa, puede recurrir a una agencia de PAMI o a una UGL. La clave es evitar llegar al mostrador con un formato que ya no tiene validez, sobre todo cuando se trata de medicamentos o prestaciones que no pueden demorarse.