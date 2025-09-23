Continúa la búsqueda de las jóvenes desaparecidas en La Matanza y las familias piden ayuda

Andrea Fernández
image 1945

La búsqueda de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes desaparecieron el viernes 19 de septiembre en La Matanza, continúa y sus familiares han declarado que los celulares de las jóvenes siguen apagados.

¿Cuáles fueron los últimos destinos conocidos de las desaparecidas?

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes por la noche, cuando salieron de sus hogares en el Complejo 17 de Camino de Cintura, con rumbo a una sucursal de YPF ubicada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano.

La causa está a cargo de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, que investiga los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez. Además, se están explorando posibles conexiones con un trabajo que les prometía 300 dólares cada una.

¿Cómo se investiga la posible relación con la trata de personas?

Los familiares de las jóvenes afirmaron que ellas ejercían la prostitución de manera habitual en el barrio porteño de Flores. Esta información ha llevado a los investigadores a analizar si sus desapariciones pueden estar vinculadas a la posible comisión del delito de trata de personas.

En este contexto, los familiares han solicitado que se continúe la viralización de las imágenes de las chicas para facilitar su localización.

¿Qué acciones se están llevando a cabo en la búsqueda?

Entre las acciones que se están desarrollando, se encuentran el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, raztrillajes y la verificación de registros telefónicos para obtener más información.

A medida que avanza la investigación, la preocupación de los familiares y la comunidad crece, alimentando la necesidad de respuestas sobre el paradero de las jóvenes.

