Conmoción en Tandil: Una joven de 18 años fue apuñalada en la vía pública y murió

Eric Olivera
6PM

En las primeras horas de la mañana de este domingo, una joven de 18 años perdió la vida en la vía pública tras recibir una puñalada en el cuello. El hecho ocurrió en la esquina de Uriburu y Rodríguez de la ciudad de Tandil, mientras un grupo de jóvenes se encontraba reunido en ese lugar.

El agresor, un hombre de 23 años, atacó a la víctima sin que hasta el momento se conozcan los motivos. Tras el ataque, huyó del lugar. Gracias al sistema de cámaras de monitoreo urbano, se logró identificar quién fue y se lo vio ingresar a una vivienda poco después del suceso.

La Policía procedió al allanamiento del domicilio frente al hospital municipal, donde fue detenido el sospechoso y se incautó el arma blanca utilizada para cometer el crimen. La investigación sigue en curso para esclarecer las circunstancias que desembocaron en este trágico hecho.

