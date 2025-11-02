Conmoción en Necochea: Mataron a puñaladas a un adolescente de 15 años

La comunidad de Necochea quedó impactada por un atroz asesinato ocurrido cuando un adolescente de 17 años fue apuñalado frente al Casino por otro menor durante una pelea que presenciaron varios jóvenes.

El hecho ocurrió sobre la Avenida 2, en el estacionamiento del Casino, y quedó registrado en videos tomados por testigos, que ya se encuentran en manos de la Justicia. Según las imágenes, mientras ambos menores se enfrentaban, uno de ellos sacó un cuchillo y atacó a la víctima en la zona de la ingle.

A pesar de ser trasladado de urgencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra, el joven falleció horas después debido a la gravedad de la herida.

El presunto agresor, también menor de edad, fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Durante el operativo, la policía secuestró un cuchillo, un punzón y una prenda con manchas de sangre, que habrían sido utilizados en el ataque y posteriormente ocultados entre la arena.

La Fiscalía de Menores analiza los videos virales para identificar a otras personas que podrían haber participado o instigado la pelea.

Vecinos y comerciantes expresaron su preocupación por el aumento de los disturbios nocturnos en la Villa Balnearia. “Se ven peleas cada fin de semana y nadie hace nada”, relató un testigo.

La causa fue caratulada como “homicidio calificado por el uso de arma blanca” y está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 5 de Necochea. El menor imputado será alojado en el Centro de Contención de Batán mientras continúan las actuaciones judiciales.