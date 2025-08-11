Como sacar efectivo rápido con Cuenta DNI: hasta $100.000 al instante

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, te permite retirar efectivo sin tarjeta, usando un código numérico o un código QR. En agosto de 2025, podés sacar hasta $100.000 al instante, con un tope configurable de $450.000 diarios. Acá te explicamos cómo hacerlo y ajustar tu límite.

Límites de extracción en 2025

En agosto de 2025, Cuenta DNI permite retirar hasta $100.000 al instante, con un máximo de $450.000 diarios si ajustás el límite en la app o el home banking. En cajeros de otras redes (Link o Banelco), el monto puede bajar a $15.000-$30.000, con comisiones de hasta $5.000. Las extracciones con QR, exclusivas en cajeros del Banco Provincia, también alcanzan los $100.000 por operación. Priorizá cajeros propios para evitar costos.

Cómo sacar $100.000: dos métodos

Podés retirar efectivo con un código numérico o un código QR. Acá tenés los pasos.

Con código numérico

Abrí la app Cuenta DNI, iniciá sesión y seleccioná “Extraer sin tarjeta”. Elegí “Extraer con código numérico”, ingresá el monto (hasta tu límite), confirmá tu DNI y generá un código de 8 dígitos, válido por 7 días. En un cajero Link o Banelco, seleccioná “Operaciones sin tarjeta” > “Retirar efectivo”, ingresá el código, tu DNI y el monto exacto. Confirmá y retirá el dinero al instante.

Con código QR

En la app, andá a “Extraer sin tarjeta” y seleccioná “Extraer con código QR”. Ingresá el monto (hasta $100.000), confirmá la orden y dirigite a un cajero del Banco Provincia. Tocá la pantalla, elegí “Operaciones con QR” y escaneá el código del cajero desde la app, en “Órdenes generadas” > “Escanear QR”. Confirmá y retirá el efectivo. Las órdenes QR son válidas por 7 días y solo funcionan en los 1.985 cajeros del banco.

Tip: Usá cajeros del Banco Provincia para extracciones gratuitas y mayor disponibilidad.

Cómo ajustar el límite para retirar más

Para sacar más de $100.000 (hasta $450.000) con código numérico, configurá tu límite en la app o el home banking. Buscá “Configuración” o “Tarjetas” (en la app) o “Modificar límites” (en home banking), elegí el monto, validá con tu token o clave y guardá los cambios. La extracción con QR no requiere ajuste, ya que permite hasta $100.000 por operación.

Consejos para retirar plata de forma segura

Cubrí el teclado al ingresar datos o escanear el QR, usá cajeros en zonas transitadas durante el día y evitá terminales con errores o elementos sospechosos. No compartas tu código o QR, activá notificaciones en la app para monitorear transacciones y guardá el comprobante por si surge un problema.

Qué hacer si el cajero no entrega el dinero

Si el cajero falla, contactá al Banco Provincia al 0810-222-2776 o reportá el problema en la app. Presentá el comprobante, detallá el cajero, la fecha, la hora y el monto solicitado. El banco investigará y, si corresponde, acreditará el dinero en tu cuenta.

Con Cuenta DNI, sacar plata es rápido y seguro. Ajustá tu límite, usá cajeros del Banco Provincia y aprovechá la flexibilidad de esta billetera virtual.