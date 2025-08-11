banner ad

Como sacar efectivo rápido con Cuenta DNI: hasta $100.000 al instante

Ignacio Hernández
Como extraer dinero de un cajero utilizando Cuenta DNI

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, te permite retirar efectivo sin tarjeta, usando un código numérico o un código QR. En agosto de 2025, podés sacar hasta $100.000 al instante, con un tope configurable de $450.000 diarios. Acá te explicamos cómo hacerlo y ajustar tu límite.

Límites de extracción en 2025

Cambios en los cajeros: bancos redefinen límites de extracción desde agosto en Argentina

En agosto de 2025, Cuenta DNI permite retirar hasta $100.000 al instante, con un máximo de $450.000 diarios si ajustás el límite en la app o el home banking. En cajeros de otras redes (Link o Banelco), el monto puede bajar a $15.000-$30.000, con comisiones de hasta $5.000. Las extracciones con QR, exclusivas en cajeros del Banco Provincia, también alcanzan los $100.000 por operación. Priorizá cajeros propios para evitar costos.

¡Histórico! Los 3 ganadores del sorteo especial del Quini 6 son de la provincia de Buenos Aires
Mirá también:

¡Histórico! Los 3 ganadores del sorteo especial del Quini 6 son de la provincia de Buenos Aires

Cómo sacar $100.000: dos métodos

Podés retirar efectivo con un código numérico o un código QR. Acá tenés los pasos.

Con código numérico

Abrí la app Cuenta DNI, iniciá sesión y seleccioná “Extraer sin tarjeta”. Elegí “Extraer con código numérico”, ingresá el monto (hasta tu límite), confirmá tu DNI y generá un código de 8 dígitos, válido por 7 días. En un cajero Link o Banelco, seleccioná “Operaciones sin tarjeta” > “Retirar efectivo”, ingresá el código, tu DNI y el monto exacto. Confirmá y retirá el dinero al instante.

Con código QR

En la app, andá a “Extraer sin tarjeta” y seleccioná “Extraer con código QR”. Ingresá el monto (hasta $100.000), confirmá la orden y dirigite a un cajero del Banco Provincia. Tocá la pantalla, elegí “Operaciones con QR” y escaneá el código del cajero desde la app, en “Órdenes generadas” > “Escanear QR”. Confirmá y retirá el efectivo. Las órdenes QR son válidas por 7 días y solo funcionan en los 1.985 cajeros del banco.

Tip: Usá cajeros del Banco Provincia para extracciones gratuitas y mayor disponibilidad.

Cómo ajustar el límite para retirar más

Para sacar más de $100.000 (hasta $450.000) con código numérico, configurá tu límite en la app o el home banking. Buscá “Configuración” o “Tarjetas” (en la app) o “Modificar límites” (en home banking), elegí el monto, validá con tu token o clave y guardá los cambios. La extracción con QR no requiere ajuste, ya que permite hasta $100.000 por operación.

Consejos para retirar plata de forma segura

Cubrí el teclado al ingresar datos o escanear el QR, usá cajeros en zonas transitadas durante el día y evitá terminales con errores o elementos sospechosos. No compartas tu código o QR, activá notificaciones en la app para monitorear transacciones y guardá el comprobante por si surge un problema.

Qué hacer si el cajero no entrega el dinero

Si el cajero falla, contactá al Banco Provincia al 0810-222-2776 o reportá el problema en la app. Presentá el comprobante, detallá el cajero, la fecha, la hora y el monto solicitado. El banco investigará y, si corresponde, acreditará el dinero en tu cuenta.

Con Cuenta DNI, sacar plata es rápido y seguro. Ajustá tu límite, usá cajeros del Banco Provincia y aprovechá la flexibilidad de esta billetera virtual.

Más de un millón de extranjeros podrán votar en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre
Mirá también:

Más de un millón de extranjeros podrán votar en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Quini 6 ganador
¡Histórico! Los 3 ganadores del sorteo especial del Quini 6 son de la provincia de Buenos Aires
Provincia
feriados
¿Se viene un finde largo?: Confirmaron si el viernes 15 es feriado
Nacionales
a1
Tremendo accidente en la Ruta 2: tres vehículos chocaron cerca de Chascomús
Chascomús
La semana comienza con mañanas frías y tardes soleadas: ¿Cómo sigue el tiempo?
Provincia
IMG 20250810 154017 (1280 x 720 píxel)
Sorpresa en vivo: ¿Un “fantasma” en el streaming del CONICET?
Sociedad
Se acerca el 160º Aniversario de Castelli: un mes repleto de celebraciones para toda la comunidad
Sociedad
KICILLOF EN LA COSTA
Elecciones 2025: Kicillof acusó al Gobierno de haber viralizado un falso video suyo
Provincia

Más leídas