¿cómo saber dónde se ha utilizado una foto en internet?

El uso generalizado de las redes sociales, la gran cantidad de bancos de imágenes y un ecosistema digital hiperconectado han hecho posible que las imágenes se difundan más rápido que las palabras. El robo de imágenes es un problema generalizado hoy en día. Muchas personas y entidades las utilizan sin autorización. Además, las imágenes se presentan en contextos inapropiados para difundir propaganda maliciosa y engañar al público.

Si eres propietario de una marca, creador de contenido, fotógrafo o influencer, es fundamental que supervises el uso online de tus fotos. Esto te ayudará a proteger tu propiedad intelectual, gestionar la reputación de tu marca, recuperar ingresos perdidos, optimizar el marketing y maximizar tus ganancias.

Sin embargo, a muchas personas, incluso a quienes se consideran expertos en tecnología, les resulta abrumador supervisar el uso online de una foto. Esta guía te ayudará a aprender algunas estrategias prácticas para este fin.

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Métodos para rastrear el uso en línea de una fotografía

Es fundamental saber dónde se ha utilizado una foto en internet para proteger tus derechos de autor o comprobar si te han robado la imagen. Puedes hacerlo mediante diversos métodos que se describen a continuación:

Aprovechar la busqueda inversa de imagenes

El método más sencillo para rastrear el uso de cualquier foto es buscarla en línea mediante una búsqueda inversa. No es necesario recurrir a conjeturas al azar para describir la imagen con palabras clave específicas ni revisar miles de resultados para encontrar una sola instancia que dé alguna pista sobre su uso.

La IA ofrece una forma más eficiente de realizar búsquedas web sin esfuerzo. Simplemente use la imagen como consulta para encontrar coincidencias visualmente idénticas en toda la web, junto con las URL de las fuentes y otros detalles. Lo mejor de la búsqueda de imágenes es que no necesita depender de una sola plataforma o base de datos.

Una herramienta avanzada de buscar imagen realizará búsquedas simultáneamente en varias plataformas en su nombre y recuperará los resultados. Simplemente revise los resultados para detectar el uso indebido de fotos y tome las medidas necesarias para exigir su eliminación, reclamar una compensación económica o solicitar la atribución correspondiente.

Opta por el seguimiento de metadatos.

La ventaja de vivir en una era digital impulsada por la IA es la disponibilidad de herramientas y opciones, más allá de la simple búsqueda de fotos, que permiten rastrear el uso en línea de imágenes. Una de ellas es el seguimiento de metadatos. La mayoría de la gente no le presta mucha atención a este método porque cree que los datos EXIF ​​solo indican cómo, cuándo y dónde se creó una imagen. Sin embargo, esto es un error.

Una foto digital contiene varios tipos de información en forma de metadatos. El número de serie interno (NVI) del dispositivo utilizado para capturar la imagen también se encuentra integrado en los metadatos. Si se conoce este número, se pueden utilizar rastreadores web especializados que escanean diversos sitios web públicos, foros y sitios de fotografía para localizarlo.

De esta forma, se puede rastrear fácilmente el uso indebido de una foto mediante el seguimiento de los metadatos. Además de la información técnica, los datos EXIF ​​también incluyen campos especializados que abarcan metadatos administrativos, como el nombre del autor, el aviso de derechos de autor y los términos de la licencia. Se pueden utilizar bases de datos de imágenes avanzadas y sistemas de gestión de activos para rastrear la distribución de imágenes mediante estos campos específicos. El único inconveniente de este método es que varias plataformas de redes sociales eliminan automáticamente los metadatos adjuntos a las imágenes subidas para proteger la privacidad del usuario.

Busque marcas de agua o texto únicos.

La IA ha alcanzado un nivel de desarrollo suficiente para analizar imágenes digitales y reconocer píxeles individuales. También puede identificar e interpretar fácilmente texto en imágenes. Además, puedes aprovechar esta capacidad de la IA para localizar una imagen específica en línea y rastrear su uso en la web. El truco es sencillo: solo necesitas buscar un nombre de usuario o texto único que aparezca en la imagen, incluso si se usa como marca de agua.

No es necesario recurrir a soluciones costosas para este propósito. Un motor de búsqueda web estándar también te ayudará a encontrar fotos con texto o logotipos únicos. Pon el texto objetivo entre comillas para mejorar la precisión de la búsqueda web. Esto te ayudará a encontrar coincidencias textuales exactas en la web y acceder a páginas basadas en texto.

Recurra a los recursos automatizados de eliminación de contenido indebido por derechos de autor.

Las marcas, creadores de contenido, influencers y fotógrafos que publican fotos con frecuencia en internet encuentran abrumador el proceso de seguimiento de imágenes individuales y la necesidad de eliminarlas. Estas entidades pueden automatizar el seguimiento de imágenes recurriendo a herramientas avanzadas de eliminación por derechos de autor. Estas plataformas permiten especificar las imágenes que le pertenecen.

También pueden ayudarle a enviar notificaciones legales de eliminación, exigir la eliminación o gestionar los términos de la licencia al detectar cualquier uso no autorizado. Estas plataformas escanean continuamente la web y le notifican si detectan el uso de su trabajo en cualquier otro lugar. Usarlas le facilita la vida y garantiza la seguridad de su contenido.

Utiliza la búsqueda nativa en las plataformas de redes sociales.

Si bien los motores de búsqueda rastrean toda la web, algunas plataformas de redes sociales limitan su acceso al contenido publicado debido a sus configuraciones de privacidad. Sin embargo, esto no significa que no puedas rastrear el uso de una foto en dichas plataformas.

Puedes aprovechar las búsquedas nativas de las redes sociales para este propósito. Simplemente busca en las plataformas más populares utilizando hashtags descriptivos, palabras clave o nombres de eventos relacionados con tu foto. Seguir esta estrategia te ayudará a rastrear el uso de tus fotos.

Incrustar marcas de agua digitales

También puedes usar un servicio avanzado de marcas de agua para añadir marcas de agua invisibles a tus imágenes. Estos servicios incrustan un código digital imperceptible en los píxeles de las imágenes. Tras aplicar esta marca de agua invisible, puedes subir tus imágenes a internet.

Incluso si alguien sube tus imágenes después de recortarlas, modificarlas o comprimirlas, la firma digital incrustada permanecerá intacta. Los rastreadores automatizados de los servicios especializados la detectarán fácilmente en cualquier lugar de internet y te alertarán sobre su uso no autorizado.

Al final

Es fundamental controlar el uso online de las fotos para evitar daños a la reputación, la credibilidad y las finanzas. El proceso para rastrear imágenes online no es complicado; solo necesitas conocer los métodos adecuados. Este artículo describe algunos métodos que puedes usar para controlar el uso de tus recursos visuales y tomar las medidas necesarias para evitar su uso indebido. ¡Sigue estos consejos para estar un paso por delante de los piratas informáticos y los usuarios malintencionados!