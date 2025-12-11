Cerró el Registro del Automotor en San Clemente y se mudó a General Madariaga

Andrea Fernández

La política de ajuste impulsada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, en sintonía con las directrices del presidente Javier Milei, ha llevado al cierre definitivo del Registro del Automotor en San Clemente del Tuyú. Esta semana, la dependencia cesó sus operaciones en el Partido de La Costa y trasladó su actividad a General Madariaga, ubicándose a 118 kilómetros de su anterior localización.

TRASLADO Y CIERRE SORPRENDEN A LOS VECINOS

La titular del Registro, la Dra. Natalia Irene Lucarno, ya había anticipado que no continuaría al frente de la oficina en San Clemente. El cierre, oficializado con un cartel en la entrada del local, informa que desde el 9 de diciembre la nueva dirección es Avellaneda 338 en General Madariaga, además de proporcionar el número de contacto: 2267-420828.

Conmoción en La Costa: Asesinan a puñaladas a un hombre en Nueva Atlantis
Mirá también:

Conmoción en La Costa: Asesinan a puñaladas a un hombre en Nueva Atlantis

El gestor Pablo Brizolara conversó con Canal 2 AVC y señaló que la posibilidad del traslado se conocía desde hacía algunas semanas, pero que nadie previó que la oficina quedara fuera del distrito. “La realidad es que hoy, para hacer un trámite físico, tenés que ir hasta la localidad de Madariaga”, indicó.

Brizolara añadió que, aunque se sabía del cierre, existía la expectativa de que el nuevo lugar estuviera dentro del Partido de La Costa. “Nos sorprendió un poco por la distancia, más que nada. Los costos son otros, por el viaje, no sólo para la gente común sino también para los gestores”, explicó.

El gestor también advirtió que “la mayoría, lamentablemente, va a tener que viajar hasta General Madariaga. Hay muchos trámites que podés hacer por la página web, pero en algunos casos, como la transferencia de un vehículo usado, tenés que ir hasta allá. No hay otra manera…”

El traslado ha generado desconcierto entre los vecinos del Partido de La Costa, quienes hasta el momento no han recibido explicaciones oficiales sobre por qué la oficina no se reubicó dentro del propio distrito y se eligió un lugar que está a una hora de viaje.

La Costa se prepara para un fin de semana largo lleno de actividades culturales y recreativas
Mirá también:

La Costa se prepara para un fin de semana largo lleno de actividades culturales y recreativas
Compartir este artículo
aumento nafta precios provincia
Aumenta la nafta y gasoil: Cuánto cuesta en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Plazo fijo tasa vs billeteras virtuales
Plazo Fijo vs. Billeteras Virtuales: Comparativa de tasas y qué conviene más hoy
Sociedad
Ciclo lectivo 2026 provincia
Ciclo Lectivo 2026 en Provincia de Buenos Aires: Cuándo empiezan las clases y calendario escolar
Provincia
Aumento alquiler valores argentina
Aumento alquiler diciembre 2025: cuánto vas a pagar según tu tipo de contrato e inflación
Sociedad
beca progresar cobro pago
Confirmado: Cuándo cobro el Progresar en diciembre 2025 y qué pasa con el monto
Anses Sociedad
alerta tormenta navidad
Se viene una noche de tormentas fuertes tras un día sofocante
Provincia
El Gobierno Nacional despliega ayuda en 9 de Julio por inundaciones que alarman a la provincia
Inundaciones sin tregua: Nueve distritos bonaerenses continúan en emergencia
Provincia

Más leídas