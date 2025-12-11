Cerró el Registro del Automotor en San Clemente y se mudó a General Madariaga

La política de ajuste impulsada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, en sintonía con las directrices del presidente Javier Milei, ha llevado al cierre definitivo del Registro del Automotor en San Clemente del Tuyú. Esta semana, la dependencia cesó sus operaciones en el Partido de La Costa y trasladó su actividad a General Madariaga, ubicándose a 118 kilómetros de su anterior localización.

TRASLADO Y CIERRE SORPRENDEN A LOS VECINOS

La titular del Registro, la Dra. Natalia Irene Lucarno, ya había anticipado que no continuaría al frente de la oficina en San Clemente. El cierre, oficializado con un cartel en la entrada del local, informa que desde el 9 de diciembre la nueva dirección es Avellaneda 338 en General Madariaga, además de proporcionar el número de contacto: 2267-420828.

El gestor Pablo Brizolara conversó con Canal 2 AVC y señaló que la posibilidad del traslado se conocía desde hacía algunas semanas, pero que nadie previó que la oficina quedara fuera del distrito. “La realidad es que hoy, para hacer un trámite físico, tenés que ir hasta la localidad de Madariaga”, indicó.

Brizolara añadió que, aunque se sabía del cierre, existía la expectativa de que el nuevo lugar estuviera dentro del Partido de La Costa. “Nos sorprendió un poco por la distancia, más que nada. Los costos son otros, por el viaje, no sólo para la gente común sino también para los gestores”, explicó.

El gestor también advirtió que “la mayoría, lamentablemente, va a tener que viajar hasta General Madariaga. Hay muchos trámites que podés hacer por la página web, pero en algunos casos, como la transferencia de un vehículo usado, tenés que ir hasta allá. No hay otra manera…”

El traslado ha generado desconcierto entre los vecinos del Partido de La Costa, quienes hasta el momento no han recibido explicaciones oficiales sobre por qué la oficina no se reubicó dentro del propio distrito y se eligió un lugar que está a una hora de viaje.