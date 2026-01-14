Celulares importados sin impuestos: cuándo bajan de precio y cómo impacta la medida

El mercado tecnológico argentino vive una de sus mayores transformaciones en décadas. A partir de enero de 2026, entra en plena vigencia la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una medida que busca equiparar los valores locales con los de países vecinos y fomentar la competencia en un rubro históricamente marcado por los altos costos.

Cuándo comienza a regir la medida y qué cambió

La quita de aranceles se oficializó a través del Decreto 333/2025 y se ejecutó en dos etapas. La primera fase comenzó en mayo de 2025, cuando la alícuota bajó del 16% al 8%. La segunda etapa se completa este 15 de enero de 2026, llevando el gravamen de importación al 0%.

Esto significa que, desde hoy, cualquier empresa que importe dispositivos móviles ya no deberá pagar el impuesto aduanero que encarecía el producto desde su ingreso al país. Además, la medida se complementa con la reducción de impuestos internos para productos electrónicos (celulares, televisores y aires acondicionados), que bajaron del 19% al 9,5% para artículos importados, y del 9,5% al 0% para los fabricados en Tierra del Fuego.

El efecto esperado en los precios: ¿cuánto van a bajar?

El Gobierno Nacional y analistas del sector estiman que, una vez estabilizado el stock, los precios finales al consumidor podrían registrar una baja de hasta el 30%. Sin embargo, es importante que los usuarios tengan en cuenta que el impacto no será inmediato en todas las vidrieras.

Impacto en el corto plazo (febrero): Se espera que los primeros descuentos reales se vean reflejados durante el mes de febrero. Esto se debe a que los celulares suelen ingresar al país vía aérea, lo que agiliza la llegada de nuevos lotes con el beneficio impositivo.

Desafíos que podrían frenar la caída de precios

A pesar de la eliminación del arancel, existen factores externos que podrían moderar el descenso de los valores en las tiendas de retail y plataformas de e-commerce:

Costos logísticos y márgenes comerciales: La logística interna y los costos operativos de los locales físicos siguen pesando en el precio final.

Recomendaciones para el consumidor

Si estás pensando en cambiar tu teléfono, la recomendación de los expertos es esperar unas semanas. Las unidades que están hoy en stock fueron importadas con los aranceles anteriores. La verdadera “ola de descuentos” llegará con el recambio de inventario que comenzará a finales de este mes.