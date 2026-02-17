Reforma Laboral 2026: Cuándo se define en Diputados y los 5 cambios urgentes que impactarán en tu sueldo e indemnización

La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional entra en su semana decisiva. Tras obtener la media sanción en el Senado el pasado 11 de febrero, el proyecto de “Modernización Laboral” desembarcó en la Cámara de Diputados, donde se espera un tratamiento exprés pero cargado de tensiones. Para los trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor masa laboral y el tejido industrial Pyme más denso del país, la aprobación de esta ley supondría un cambio de reglas histórico en las relaciones de trabajo.

El reloj corre y la incertidumbre crece: ¿Cuándo se vota? ¿Qué pasará con las horas extras? ¿Cómo se calcularán las indemnizaciones si la ley se aprueba? A continuación, analizamos a fondo el estado parlamentario del proyecto al día de hoy, martes 17 de febrero de 2026, y desglosamos la letra chica que todo empleado y empleador debe conocer.

Fechas claves: Cuándo se trata la Reforma en Diputados

La agenda parlamentaria para esta semana es intensa. El proyecto ingresó formalmente a la Cámara Baja el viernes pasado y el oficialismo ha activado todos los resortes para acelerar el trámite. Según fuentes legislativas, el cronograma tentativo que se maneja en el Congreso es el siguiente:

Miércoles 18 de febrero: Comienza el debate en un plenario de comisiones (Legislación del Trabajo y Presupuesto). Se espera la presencia de funcionarios del Ejecutivo para defender los cambios.

Comienza el debate en un plenario de comisiones (Legislación del Trabajo y Presupuesto). Se espera la presencia de funcionarios del Ejecutivo para defender los cambios. Jueves 19 de febrero: El objetivo del oficialismo es firmar el dictamen de mayoría . Si logran los acuerdos necesarios con los bloques dialoguistas, el proyecto quedaría listo para bajar al recinto.

El objetivo del oficialismo es firmar el . Si logran los acuerdos necesarios con los bloques dialoguistas, el proyecto quedaría listo para bajar al recinto. Viernes 20 o Viernes 27 de febrero: Se convocaría a la Sesión Especial para la votación final. El Gobierno busca que la ley esté sancionada antes del 1 de marzo, fecha de apertura de Sesiones Ordinarias.

Sin embargo, hay un detalle técnico crucial que podría dilatar los tiempos: el polémico artículo 44 sobre licencias médicas. Si Diputados decide modificar este punto (como reclaman varios bloques aliados), el proyecto deberá volver al Senado para una segunda revisión, retrasando su implementación definitiva. Si, por el contrario, se aprueba “a libro cerrado” tal como vino del Senado, se convertirá en Ley automáticamente.

Los 5 cambios drásticos que introduce el proyecto

El texto aprobado por los senadores modifica aspectos estructurales de la Ley de Contrato de Trabajo. Estos son los puntos que generan mayor impacto en el bolsillo y la rutina de los trabajadores argentinos.

1. Adiós a las horas extras: El “Banco de Horas”

Uno de los cambios más significativos es la creación del sistema de Banco de Horas. Actualmente, si un empleado trabaja más allá de su jornada legal, esas horas se pagan con un recargo del 50% (días comunes) o del 100% (fines de semana y feriados). La reforma propone que esas horas trabajadas en exceso no se paguen obligatoriamente con dinero, sino que se acumulen para ser compensadas con días de franco o reducción de jornada en el futuro.

Este sistema deberá ser acordado en los Convenios Colectivos de Trabajo, pero abre la puerta a jornadas de hasta 12 horas diarias sin cobro de plus salarial inmediato, siempre que se respete el descanso de 12 horas entre jornadas. Para las industrias del Conurbano bonaerense, esto implica una flexibilización mayor de los turnos de producción.

2. Indemnizaciones más “baratas” y en cuotas

El cálculo de la indemnización por despido sin causa sufre una modificación técnica que reduce el monto final a percibir. La nueva redacción excluye de la base de cálculo el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), los premios, bonos y cualquier concepto que no sea de pago mensual habitual. Esto significa que la “mejor remuneración mensual, normal y habitual” será, en la práctica, más baja.

Además, se habilita un régimen de facilidades para el pago de estas indemnizaciones. Las PyMES podrán abonar la liquidación final en hasta 18 cuotas mensuales, mientras que las grandes empresas podrán hacerlo en 12 cuotas. Los montos adeudados se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3% anual, una fórmula que busca evitar la licuación por inflación pero que elimina las tasas de interés judiciales actuales.

3. Fondo de Cese Laboral (Modelo UOCRA)

Se permite que, mediante negociación colectiva, los sindicatos y las cámaras empresariales reemplacen la indemnización tradicional por un Fondo de Cese Laboral. Este sistema funciona como una “mochila” donde el empleador deposita mensualmente un porcentaje del salario del trabajador. Si el vínculo laboral se rompe (por despido o renuncia), el trabajador retira ese fondo acumulado.

4. Periodo de prueba ampliado

Si bien la información sobre los plazos exactos ha variado durante la negociación, la tendencia del proyecto es ampliar el periodo de prueba actual de 3 meses. Esto permitiría a las empresas contratar personal y evaluar su desempeño durante un lapso mayor (se discuten 6, 8 o hasta 12 meses para PyMES) sin obligación de pagar indemnización en caso de no efectivizar la relación laboral al término de dicho periodo.

5. Restricciones a la actividad sindical y huelgas

La reforma declara a los bloqueos y tomas de establecimientos como “infracciones graves”, lo que podría constituir causal de despido justificado para quienes participen de estas medidas. Asimismo, se establecen limitaciones para la realización de asambleas en horario de trabajo: deberán contar con autorización del empleador y no se devengarán salarios por el tiempo no trabajado.

Tabla Comparativa: Ley Actual vs. Reforma 2026

Para visualizar rápidamente cómo podrían cambiar tus condiciones laborales, presentamos esta comparativa directa:

Concepto Ley de Contrato de Trabajo (Vigente) Proyecto de Reforma 2026 (Media Sanción) Horas Extras Se pagan al 50% o 100%. Opción de “Banco de Horas” (se canjean por francos). Indemnización Incluye aguinaldo y premios en la base (según fallos). Pago contado. Excluye aguinaldo y premios. Pago en hasta 12 o 18 cuotas. Periodo de Prueba 3 meses. Extendido (hasta 6 meses en general y más en PyMES). Bloqueos Derecho a huelga (con matices legales). Causal de despido justificado (injuria grave). Aportes Sindicales Obligatorios según convenio (Cuota Solidaria). Se pone tope a la “Cuota Solidaria” y requiere consentimiento.

El polémico Artículo 44: ¿Qué pasa si te enfermas?

Este es el punto que podría trabar la ley en Diputados. El texto aprobado en el Senado incluye una modificación sobre las licencias por enfermedades o accidentes inculpables (aquellos que ocurren fuera del trabajo). La redacción actual propone que, en ciertos casos, el trabajador perciba solo el 50% de su salario durante la licencia, en lugar del 100% que garantiza la ley vigente.

Específicamente, se diferencia entre enfermedades “comunes” y aquellas derivadas de acciones “voluntarias” o de riesgo. Esta ambigüedad ha generado un fuerte rechazo en la oposición y en sectores del propio oficialismo en la Cámara Baja, quienes advierten que esto vulnera derechos básicos de salud. Es altamente probable que este artículo sea modificado o eliminado en la sesión de esta semana, lo que obligaría a devolver el proyecto al Senado.

Impacto en la Provincia de Buenos Aires

Para la Provincia de Buenos Aires, el impacto de esta reforma es doble. Por un lado, el sector industrial y comercial, fuertemente golpeado por la recesión, ve con buenos ojos la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y el blanqueo laboral que incluye la ley (con condonación de multas para quienes registren empleados). Argumentan que esto fomentará la contratación de nuevos trabajadores.

Por otro lado, los sindicatos con fuerte presencia en el territorio bonaerense (docentes, estatales, metalúrgicos) han manifestado su rechazo absoluto, advirtiendo sobre una precarización del empleo y una pérdida de poder adquisitivo real al eliminar las horas extras pagas. Se esperan movilizaciones frente al Congreso durante los días de tratamiento.

¿Qué debo hacer ahora?

Ante la inminencia de estos cambios, es fundamental mantenerse informado y revisar la situación contractual actual.

Verifica tu recibo de sueldo: Chequea qué ítems son “no remunerativos” y cuáles son habituales, ya que esto influirá en un futuro cálculo indemnizatorio.

Chequea qué ítems son “no remunerativos” y cuáles son habituales, ya que esto influirá en un futuro cálculo indemnizatorio. Consulta con tu delegado: Si trabajas bajo convenio, pregunta cómo se adaptará tu sector al “Banco de Horas” si se aprueba la ley.

Si trabajas bajo convenio, pregunta cómo se adaptará tu sector al “Banco de Horas” si se aprueba la ley. Seguí el debate: La votación en Diputados definirá si estos cambios se aplican de inmediato o si se abre una nueva instancia de negociación.

La Reforma Laboral ya no es un proyecto lejano; tiene media sanción y está a días de definirse. Desde este medio seguiremos actualizando minuto a minuto lo que ocurra en el recinto, con el foco puesto en cómo cada artículo afecta la vida diaria de los bonaerenses.