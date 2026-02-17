Atención viajeros: Confirmado el calendario de fines de semana largos XXL para marzo y abril 2026 (y por qué deberías reservar hoy)

Si todavía estás deshaciendo las valijas de Carnaval o sentís que el año laboral arrancó con demasiada intensidad, tenemos una noticia que va a cambiar tu humor y tu agenda de las próximas semanas. Lejos de tener que esperar hasta mitad de año para el próximo descanso, el calendario oficial de feriados 2026 nos presenta una configuración excepcional y poco frecuente: dos fines de semana extra largos (XXL) prácticamente consecutivos entre finales de marzo y principios de abril.

Para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, y especialmente para quienes transitan habitualmente la Autovía 2 o la Ruta 11, estas fechas representan la oportunidad dorada para planificar escapadas estratégicas. A diferencia de otros años, la disposición de los feriados nacionales inamovibles y los puentes turísticos ha creado ventanas de descanso de cuatro días que son ideales para el turismo de cercanía sin necesidad de consumir días de vacaciones anuales.

A continuación, realizamos un análisis exhaustivo y actualizado al 17 de febrero de 2026 sobre cómo quedan conformadas estas fechas, qué tenés que tener en cuenta antes de salir a la ruta y por qué los expertos en turismo recomiendan congelar precios de alojamiento ahora mismo.

Marzo 2026: La despedida oficial del verano

El primer hito en el calendario llega apenas un mes después de los feriados de Carnaval. Marzo suele ser un mes difícil por el inicio de clases y el retorno a la rutina plena, pero este 2026 trae un alivio significativo gracias al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La fecha conmemorativa del 24 de marzo cae martes. Ante esta situación, y con el objetivo de fomentar el turismo interno —motor clave de las economías regionales bonaerenses—, el Poder Ejecutivo ha establecido el lunes 23 de marzo como feriado con fines turísticos (o día no laborable, sujeto a la reglamentación anual específica, un dato que siempre conviene verificar en tu convenio laboral si trabajás en el sector privado).

El cronograma de marzo queda configurado de la siguiente manera:

Sábado 21 de marzo: Descanso habitual (inicio del otoño astronómico).

Descanso habitual (inicio del otoño astronómico). Domingo 22 de marzo: Descanso habitual.

Descanso habitual. Lunes 23 de marzo: Feriado Puente Turístico.

Feriado Puente Turístico. Martes 24 de marzo: Feriado Nacional Inamovible.

¿Por qué es estratégico este fin de semana? Climáticamente, finales de marzo en la Provincia de Buenos Aires ofrece lo que muchos consideran “los mejores días de playa”. Con el sol menos agresivo que en enero pero temperaturas todavía agradables, destinos como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell o el Partido de la Costa se vuelven opciones muy atractivas. Además, al no ser temporada alta estricta, es posible encontrar precios más competitivos en alquileres y gastronomía, permitiendo una escapada de calidad sin desequilibrar el presupuesto mensual.

Abril 2026: Una coincidencia histórica para agendar

Si la opción de marzo te resulta tentadora, lo que ocurre en abril es una rareza del calendario que debés aprovechar. Este año se produce una superposición de fechas conmemorativas y religiosas que garantiza un fin de semana largo de cuatro días para el 100% de los trabajadores, eliminando la clásica duda sobre si el Jueves Santo “se trabaja o no”.

En 2026, la celebración religiosa de Semana Santa coincide con una fecha patria fundamental. El Jueves Santo cae 2 de abril, día en que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que es un Feriado Nacional Inamovible por ley.

Esto significa que el jueves 2 de abril no será un día “optativo” para el empleador, sino un feriado nacional con todas las letras (se paga doble si se trabaja). A esto se le suma inmediatamente el Viernes Santo (3 de abril), que también es feriado nacional inamovible.

Así queda el esquema imbatible de abril:

Jueves 2 de abril: Feriado Nacional (Día de Malvinas y Jueves Santo).

Feriado Nacional (Día de Malvinas y Jueves Santo). Viernes 3 de abril: Feriado Nacional (Viernes Santo).

Feriado Nacional (Viernes Santo). Sábado 4 de abril: Sábado de Gloria.

Sábado de Gloria. Domingo 5 de abril: Domingo de Pascua de Resurrección.

Este bloque de cuatro días es el momento pico para el turismo en las sierras bonaerenses. Ciudades como Tandil (famosa por su Vía Crucis en el Monte Calvario) y Sierra de la Ventana experimentan una demanda explosiva. La recomendación es clara: si tu plan es visitar las sierras en Semana Santa, la reserva debe hacerse hoy. Esperar a marzo podría significar encontrar ocupación plena o precios excesivamente elevados.

Tabla resumen para organizar tu agenda

Para que puedas visualizar rápidamente las próximas pausas y organizar tus finanzas, días de estudio o guardias laborales, aquí tenés el esquema limpio de los feriados inminentes:

Fecha Día de la semana Motivo de la celebración Condición del Feriado 23 de Marzo Lunes Puente Turístico Feriado Puente 24 de Marzo Martes Día de la Memoria Inamovible 2 de Abril Jueves Malvinas / Jueves Santo Nacional Inamovible 3 de Abril Viernes Viernes Santo Nacional Inamovible 1 de Mayo Viernes Día del Trabajador Nacional Inamovible

Como podés observar en la tabla, la seguidilla continúa en mayo, regalándonos otro fin de semana largo inmediato (viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo), completando un trimestre excepcional para el turismo de escapadas.

Guía crítica para salir a la ruta desde PBA

Planificar un viaje en 2026 requiere más que elegir el destino; exige previsión logística y mecánica. Si vas a utilizar tu vehículo particular, prestá atención a estos puntos críticos para evitar multas y malos momentos en la ruta:

1. La VTV al día es innegociable:

Los controles en las rutas provinciales, especialmente en los accesos a la Costa Atlántica y las rutas serranas, se han intensificado. Recordá que circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente no solo implica multas onerosas (atadas al valor del litro de nafta premium), sino que las autoridades pueden retener tu licencia de conducir. Revisá la oblea hoy mismo. Si vence en marzo o abril, sacá el turno con anticipación, ya que la demanda suele colapsar previo a Semana Santa.

2. Documentación obligatoria actualizada:

No confíes solo en la versión digital de Mi Argentina. En zonas de ruta con baja señal de internet, la aplicación puede fallar y las autoridades exigen la licencia física. Asegurate de llevar: DNI, Licencia de conducir física, Cédula Verde (o Azul si no sos titular), comprobante de seguro vigente y la última patente paga.

3. Estrategia de carga de combustible:

Considerando las variaciones de precios y la demanda en rutas turísticas, es aconsejable salir con el tanque lleno desde tu localidad de origen. Las estaciones de servicio sobre la Ruta 2 (hacia Mar del Plata) o la Ruta 3 (hacia el sur/sierras) suelen tener mucha demora en los cambios de quincena o fines de semana largos. Cargar antes te ahorra tiempo valioso de tus vacaciones.

El impacto en tu bolsillo: ¿Por qué reservar ahora?

En el contexto económico actual de Argentina, la anticipación es tu mejor herramienta financiera. Reservar con 30 o 45 días de antelación no es un lujo, es una necesidad de ahorro.

Muchos complejos de cabañas, hoteles y departamentos temporarios en la provincia aceptan una seña del 30% o 50% para congelar el precio final en pesos. Hacer esto hoy te protege de posibles actualizaciones de tarifas que suelen ocurrir días antes de la fecha pico. Si esperás a último momento, no solo vas a encontrar menos disponibilidad, sino precios actualizados al valor de mercado del momento.

Además, para quienes viajan en transporte público, los pasajes de Trenes Argentinos a Mar del Plata o Pinamar son, por lejos, la opción más económica. Sin embargo, estos pasajes vuelan en cuestión de horas cuando se habilita la venta mensual. Te recomendamos activar las notificaciones y estar alerta a los anuncios oficiales sobre la apertura de venta de pasajes para marzo y abril.

Destinos recomendados para escapadas cortas en PBA

Si no querés hacer muchos kilómetros, la Provincia de Buenos Aires ofrece joyas cercanas ideales para estos fines de semana de 4 días:

Chascomús: A un paso de CABA y La Plata, ideal para desconectar frente a la laguna, disfrutar de la gastronomía local y actividades náuticas sin el estrés de la costa masiva.

San Pedro: Perfecto para un turismo más relajado, con sus barrancas al río Paraná, la producción de ensaimadas y cítricos, y una oferta de cabañas muy interesante para familias.

San Antonio de Areco: Si buscás tradición y campo, es el destino por excelencia. Ideal para el fin de semana de marzo, donde el clima acompaña para paseos a caballo y días de campo en estancias históricas.

Un otoño 2026 para disfrutar

El calendario 2026 nos está dando una mano. Ya sea para honrar la memoria y la historia en fechas tan significativas para los argentinos, o para encontrar ese necesario equilibrio entre trabajo y descanso, marzo y abril se presentan inmejorables.

No dejes que la rutina te gane de mano. Mirá el calendario, hablá con tu familia o amigos y empezá a planificar esa próxima escapada hoy mismo. Tu salud mental y tu bolsillo te lo van a agradecer.