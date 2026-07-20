Bomberos voluntarios de castelli fueron convocados por un accidente inexistente

Los Bomberos Voluntarios de Castelli fueron convocados durante la madrugada de este lunes por un presunto siniestro vial sobre la Ruta 2, aunque tras recorrer la zona indicada comprobaron que no existía ningún accidente.

El llamado de alerta se recibió a las 4:52 de la madrugada y daba cuenta de un supuesto incidente a la altura del kilómetro 178 de la autovía. De inmediato, el cuartel despachó los móviles N° 4 y N° 2, bajo las órdenes del Oficial Principal Gonzalo Mijoevich, con la participación de nueve bomberos.

Una vez en el lugar señalado, y luego de recorrer el sector hasta el límite de la jurisdicción, el operativo concluyó con resultado negativo, ya que no se halló ningún vehículo siniestrado ni situación que requiriera la intervención de los servicios de emergencia.

Una situación que se repite en distintos cuarteles

Este tipo de convocatorias sin resultados no constituye un hecho aislado. Por el contrario, es una situación que se repite con frecuencia en numerosos cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia de Buenos Aires y genera un importante desgaste operativo.

Las causas pueden ser diversas. Una de las más reprochables es la realización de falsas denuncias o llamados malintencionados que movilizan innecesariamente a los equipos de emergencia. Además de representar una conducta irresponsable, estas acciones implican el uso injustificado de recursos humanos y materiales que son sostenidos, en gran parte, gracias al esfuerzo y al aporte de toda la comunidad.

Otra posibilidad, mucho más frecuente y realizada de buena fe, es que algún automovilista observe un vehículo detenido sobre la banquina o parcialmente despistado y, ante la duda, informe la situación al servicio de emergencias 911. Desde la central de despacho correspondiente se activa el protocolo y se convoca a los organismos competentes, aun cuando posteriormente se compruebe que no existía una emergencia real.

La importancia de verificar antes de dar aviso

Frente a este tipo de situaciones, especialistas recomiendan que, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, quien advierta un supuesto siniestro vial procure verificar si efectivamente existe un accidente que requiera la intervención de Bomberos, personal de salud o fuerzas policiales.

Un vehículo detenido sobre la banquina no necesariamente implica un siniestro. Puede tratarse de una detención preventiva, un desperfecto mecánico o cualquier otra circunstancia que no demande la movilización de los servicios de emergencia.

Cada salida de los Bomberos Voluntarios supone la disponibilidad inmediata de personal que deja sus actividades laborales, familiares o de descanso para acudir al llamado. Asimismo, implica el desplazamiento de unidades, consumo de combustible y utilización de recursos que podrían ser necesarios para atender una emergencia real en otro punto de la jurisdicción.

Por ello, verificar la situación antes de realizar una denuncia, siempre que sea posible y sin poner en riesgo la propia seguridad, constituye una acción responsable que contribuye a optimizar el trabajo de quienes cumplen una tarea esencial y solidaria al servicio de toda la comunidad.