Boleto Universitario y Estudiantil 2026: cómo anotarse hoy para viajar gratis en la Provincia de Buenos Aires

Con el inicio del calendario escolar a la vuelta de la esquina el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó la reapertura de las inscripciones para el Boleto Especial Educativo 2026. Este beneficio fundamental para el bolsillo de las familias bonaerenses permite que miles de estudiantes de todos los niveles puedan trasladarse a las instituciones educativas sin costo.

A continuación te detallamos las fechas clave los requisitos actualizados y el paso a paso para realizar el trámite de forma exitosa y no quedar fuera del beneficio este año.

Fechas confirmadas: ¿cuándo abre la inscripción 2026?

Si bien el sistema se mantuvo cerrado durante el receso de verano la Subsecretaría de Transporte bonaerense anunció que la gestión del beneficio se habilita de forma progresiva. Para los niveles inicial primario y secundario el formulario de inscripción online ya se encuentra disponible para nuevos usuarios mientras que la renovación automática para quienes ya tenían el beneficio en 2025 comenzará a impactar en las tarjetas SUBE a partir de febrero.

Los estudiantes universitarios y terciarios deberán estar atentos a los cronogramas específicos de sus facultades ya que el sistema suele habilitarse en conjunto con la inscripción a las materias del primer cuatrimestre.

Quiénes pueden solicitar el Boleto Educativo en PBA

El beneficio alcanza a una amplia población estudiantil siempre que residan en la Provincia de Buenos Aires y asistan a establecimientos con sede en territorio bonaerense o en el AMBA. Los grupos incluidos son:

Nivel Inicial y Primario: estudiantes que vivan a más de 600 metros de la escuela.

Nivel Secundario: alumnos que residan a más de 800 metros de la institución.

Nivel Terciario y Universitario: estudiantes de universidades públicas (como UNLP, UNLZ, UNLaM, entre otras) que vivan a más de 2.000 metros del establecimiento y no posean título de grado previo.

Programa FinEs: alumnos debidamente matriculados en el plan de finalización de estudios secundarios.

Requisitos obligatorios para 2026

Para evitar que la solicitud sea rechazada es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

Ser alumno regular: el colegio o universidad debe haber cargado tus datos en el sistema “Mis Estudiantes”.

Tarjeta SUBE Registrada: el plástico debe estar a nombre del estudiante (nominada) en la web oficial de SUBE.

Domicilio en PBA: debe constar en el DNI del solicitante.

Rendimiento académico: para universitarios y terciarios se exige haber aprobado al menos dos materias en el año anterior (2025), salvo para ingresantes que solo necesitan la constancia de inscripción.

Paso a paso: cómo inscribirse por primera vez

Si nunca tuviste el beneficio o cambiaste de nivel educativo (por ejemplo de secundaria a universidad) debés seguir estos pasos:

Ingresar a la web oficial: visitá el sitio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en la sección de Boleto Estudiantil.

Completar el formulario: cargá tus datos personales, de contacto y los de la institución educativa.

Seleccionar punto de registro: elegí una cabecera de transporte o sucursal de Correo Argentino para finalizar el trámite si el sistema te lo solicita.

Presentar el número de trámite: dirigite al punto seleccionado con tu DNI y fotocopia. Si sos menor de 18 años debe acompañarte un adulto responsable.

Activar en una TAS: una vez aprobado apoyá tu tarjeta SUBE en una Terminal Automática (TAS) para acreditar el beneficio por única vez.

Cómo renovar el beneficio si ya lo tenías

Si ya utilizaste el boleto gratuito durante el año 2025 el proceso es mucho más simple: no necesitás volver a inscribirte.

Para reactivar tus 50 viajes mensuales gratuitos solo tenés que apoyar tu tarjeta SUBE en una Terminal Automática (TAS) o utilizar la función “Ver Saldo” en la App SUBE desde un celular con tecnología NFC. El sistema reconocerá automáticamente tu condición de alumno regular y habilitará la precarga para el nuevo ciclo lectivo.

Recordá que el beneficio otorga hasta 50 viajes por mes con un tope de 4 viajes diarios de lunes a viernes entre las 05:00 y las 00:00 horas.

¿Tenés alguna duda sobre tu caso particular? Podés realizar consultas adicionales a través de la línea de atención ciudadana 148 de la Provincia de Buenos Aires.