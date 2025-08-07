Batalla campal en recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y varios heridos

En una trágica noche en Bogotá, la previa de un recital de Damas Gratis se tornó violenta, dejando un saldo de una persona muerta y al menos cinco heridos. El enfrentamiento, que involucró a barras bravas de equipos de fútbol locales, ocurrió en el Arena durante el cierre de la gira de la banda de cumbia por Colombia.

¿Cómo se produjo el violento enfrentamiento?

El incidente explotó la noche del miércoles, justo antes de que comenzara el esperadísimo show de la banda liderada por Pablo Lescano. Las peleas iniciales, que comenzaron con discusiones entre grupos de hinchas, rápidamente escalaron hacia una batalla campal, donde se lanzaron objetos contundentes y se usaron armas blancas.

Imágenes que circularon en redes sociales evidencian el caos: se podía ver a los asistentes golpeándose con palos y algunos empuñando navajas. A medida que la situación se tornaba incontrolable, las autoridades presentes en el recinto tomaron la decisión de suspender el recital “por motivos de seguridad”.

Reacciones de las autoridades tras los incidentes

Las autoridades del Arena emitieron un comunicado lamentando lo ocurrido y aseguraron que evacuaron el lugar “para garantizar el bienestar de todos los presentes”. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también se manifestó a través de su cuenta de Instagram, expresando su pesar por la víctima fatal, que, según informes iniciales, habría sido atropellada.

Galán repudiou la violencia previa a eventos como conciertos y subrayó que “no puede ser aceptada como normal”. Además, se informó que varios heridos estaban siendo atendidos en distintos hospitales de la ciudad, lo que generó un fuerte repudio en la comunidad.

Medidas adoptadas y la intervención policial

Tras los violentos incidentes, la Policía Metropolitana de Bogotá comunicó que la organización del evento había sido desbordada por el comportamiento de algunos asistentes. Fue necesario implementar la intervención de la Policía Nacional para controlar la situación y facilitar la evacuación.

En la actualidad, se reportan cinco personas heridas con armas cortopunzantes, quienes están recibiendo atención médica. Las autoridades han convocado a una reunión con los organizadores del concierto y diferentes instancias de seguridad para investigar el hecho y determinar las responsabilidades pertinentes. “La violencia no puede tener espacio en nuestra sociedad”, concluyó Galán.