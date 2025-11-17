Banco Provincia suma nuevas promociones y amplía el acceso a compras financiadas

Denisse Helman
Descuentos y envío bonificado: Banco Provincia lanza promo para productos de verano

En medio de un escenario donde cada vez más usuarios buscan opciones accesibles para equiparse o renovar artículos del hogar, el Banco Provincia volvió a impulsar beneficios especiales para sus clientes. La entidad bonaerense ya es reconocida por sus descuentos y reintegros con Cuenta DNI, pero ahora redobló la apuesta con nuevas oportunidades disponibles a través de su plataforma de comercio electrónico.

Cuáles son los nuevos beneficios disponibles en Provincia Compras

El Banco Provincia confirmó que sus clientes podrán acceder a 6 cuotas sin interés en la compra de cualquiera de los más de 1.660 productos incluidos en la categoría Deportes dentro de Provincia Compras. Esta promoción forma parte de una nueva línea de financiamiento orientada a facilitar el acceso a artículos deportivos de diferentes segmentos.

Cuenta DNI: ¿Qué pasa con el descuento del 35% en carnicerías y cuándo volverá?
Mirá también:

Cuenta DNI: ¿Qué pasa con el descuento del 35% en carnicerías y cuándo volverá?

Entre los productos disponibles se destacan:

  • Bicicletas para uso urbano, recreativo o deportivo.
  • Monopatines eléctricos y clásicos.
  • Accesorios para fútbol, básquet, natación, running y otros deportes populares.
  • Equipamiento para actividades al aire libre como kayakismo, trekking y pesca.
  • Elementos de entrenamiento, indumentaria técnica y complementos.

La propuesta busca brindar alternativas de financiación sin costo adicional, algo especialmente valorado por quienes buscan renovar equipamiento sin pagar intereses.

Cómo acceder a la financiación en 6 cuotas sin interés

Para aprovechar el beneficio, alcanzaba con hacer compras dentro de la tienda oficial del Banco Provincia. El proceso es completamente online y, según la entidad, está diseñado para que cualquier cliente del BAPRO pueda navegar, elegir y pagar en pocos pasos.

Los puntos claves del funcionamiento son:

  • La financiación aplica únicamente a los productos señalados dentro de la categoría Deportes.
  • Se requiere contar con una tarjeta o instrumento de pago habilitado por Banco Provincia.
  • El beneficio se aplica automáticamente en el carrito de compras al momento de seleccionar las 6 cuotas.

El sistema también permite comparar precios, ver especificaciones técnicas y acceder a productos que no siempre están disponibles en tiendas físicas.

Qué otros beneficios se suman en la plataforma Provincia Compras

La tienda digital del Banco Provincia continúa ampliando su catálogo y mantiene activas varias promociones complementarias. Según informó la entidad, los clientes también pueden acceder a:

  • Descuentos exclusivos en productos destacados del Cyber Monday, con rebajas aplicadas directamente en el precio final.
  • Hasta 50% off en líneas de electrónicos y electrodomésticos seleccionados.
  • Ofertas temporales en categorías como hogar, tecnología, movilidad, gaming y cuidado personal.

Además, el sitio suele incorporar productos con envío bonificado o promociones especiales por tiempo limitado, lo que vuelve más conveniente revisar la plataforma de manera habitual.

IPS confirma el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados y pensionados bonaerenses
Mirá también:

IPS confirma el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados y pensionados bonaerenses
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ACCIDENTE RUTA 41 LOVOS
Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque esta madrugada
Provincia
IMG 20251116 WA0000
Fuerte viento del sur azotará varias zonas de la Provincia este domingo
Provincia
anses cobro tramite
ANSES adelanta pagos de diciembre a jubilados: fechas y novedades clave
Anses
https3A2F2Fthumbs.vodgc .net2F1 14 yZi7Z41763231151302 1763233063
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Nacionales
corredor 2
Conmoción en el automovilismo: un piloto murió mientras corría la última vuelta
Nacionales
fresco agra
Domingo fresco y ventoso en la Provincia de Buenos Aires: mirá cómo sigue el tiempo
Provincia
AUH tiempo para presentar la libreta
¿Cómo presentar online la Libreta AUH para garantizar el cobro del complemento anual?
Anses

Más leídas