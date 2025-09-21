Banco Provincia se suma a la Banks Week 2025 con cuotas sin interés en Provincia Compras

La próxima edición de la Banks Week 2025 llegará con nuevas oportunidades de financiación para los usuarios de la banca digital. Este evento, que reúne a las principales plataformas de comercio electrónico de los bancos del país, promete una amplia variedad de descuentos, cuotas sin recargo y beneficios exclusivos en distintos rubros.

Hasta 18 cuotas sin interés en la primera etapa

El Banco Provincia (BAPRO) confirmó que será parte de la Banks Week y pondrá a disposición de sus clientes financiamiento sin interés de hasta 18 cuotas.

  • Esta promoción estará vigente del lunes hasta el miércoles 24 de septiembre inclusive.
  • Luego, desde el jueves 25 y hasta el domingo 28, las compras podrán realizarse en hasta 12 cuotas sin interés.

Además, la tienda online Provincia Compras ofrecerá descuentos especiales y envíos gratis en artículos seleccionados de diferentes categorías.

Rubros alcanzados por la promoción

Los beneficios estarán disponibles en productos de:

  • Tecnología
  • Electrodomésticos
  • Hogar
  • Moda
  • Deportes
  • Salud y belleza
  • Jugueterías

De esta forma, los clientes podrán acceder a artículos de consumo masivo con planes de pago extendidos, sin costo financiero.

Cómo acceder a Provincia Compras

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, Provincia Compras ya acumula más de 2,5 millones de ventas y 600.000 usuarios registrados, consolidándose como una de las plataformas más utilizadas en el comercio digital bonaerense.

Para aprovechar las promociones es necesario:

  • Ser cliente del Banco Provincia.
  • Crear una cuenta de usuario en el portal con clave personal.
  • Realizar las compras con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el BAPRO, ya que el débito no incluye cuotas sin interés.

Solicitud de tarjeta de crédito para participar

Quienes no cuenten con tarjeta de crédito del banco tienen la posibilidad de gestionarla directamente desde el sitio web www.provinciacompras.com.ar. Allí podrán completar un formulario de presolicitud, tras lo cual un ejecutivo de cuenta se comunicará para finalizar el trámite.

De esta manera, los usuarios podrán habilitar el acceso a las promociones y aprovechar al máximo las oportunidades de la Banks Week 2025.

Más leídas