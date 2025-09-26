Banco Provincia refuerza su apoyo a emprendedores: duplica la bonificación en microcréditos para jóvenes y cooperativas

Provincia Microcréditos, la empresa de microfinanzas del Banco Provincia, anunció que duplicará la bonificación de tasa en sus líneas Generación Emprendedora y Grupos Asociativos, pasando de 10 a 20 puntos porcentuales. La medida busca reforzar el acompañamiento financiero a emprendedores jóvenes y al sector asociativo en la Provincia de Buenos Aires.

En la línea Generación Emprendedora, dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años, se mantiene el monto máximo de crédito de hasta 16,1 millones de pesos. Para Grupos Asociativos, que incluye cooperativas, mutuales, asociaciones y fundaciones, también se aplica la bonificación de 20 puntos porcentuales, con reintegros de hasta 2,5 millones de pesos. Estas bonificaciones se efectivizan mediante reintegros acreditados en la caja de ahorro del beneficiario.

Las tasas de interés base para estas líneas son del 75 % para inversión y del 80 % para capital de trabajo. Los reintegros alcanzan los 600.000 pesos para jóvenes y hasta 2.500.000 pesos para los grupos asociativos.

En los primeros meses de vigencia, durante agosto y septiembre de 2025, la línea Generación Emprendedora otorgó 143 créditos por un monto total de 302,3 millones de pesos, con un promedio de 2,11 millones por operación. Del total, el 53 % fueron solicitados por mujeres, lo que refleja un sesgo positivo hacia la inclusión de género dentro del programa.

En cuanto al crédito para Grupos Asociativos, en el primer semestre del año ya se habían colocado más de 450 millones de pesos, generando más de 1.165 puestos de trabajo en el territorio bonaerense. Desde su creación, estas líneas han tenido un fuerte componente de promoción de la formalización laboral y de apoyo a emprendimientos con bajos requisitos de acceso.

Desde Provincia Microcréditos destacan que esta ampliación de la bonificación tiene como objetivo potenciar emprendimientos y reforzar el acompañamiento integral frente a un contexto económico marcado por la volatilidad. Alejandro Formento, presidente de la empresa de microcréditos, subrayó la decisión de la banca pública de redoblar el acompañamiento a los jóvenes y a los grupos asociativos bonaerenses.