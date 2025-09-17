Banco Provincia lanza la promo “Especial Descanso” en su plataforma Provincia Compras ¿En qué consiste?

El consumo online con beneficios financieros se convirtió en una de las opciones más elegidas por las familias bonaerenses para acceder a productos de calidad a precios convenientes. En ese marco, Banco Provincia anunció una nueva campaña con descuentos y cuotas sin interés disponible por tiempo limitado en su portal de e-commerce.

En qué consiste la promo Especial Descanso

La promoción “Especial Descanso” estará vigente desde el martes 16 hasta el miércoles 18 de septiembre a través de Provincia Compras, la plataforma digital de Banco Provincia.

Durante esos días, las personas usuarias podrán acceder a:

Hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por la entidad.

con tarjetas de crédito Visa y MasterCard emitidas por la entidad. Descuentos de hasta 60% en productos seleccionados.

Los artículos incluidos en la campaña están orientados al confort y al bienestar en el hogar, como:

Colchones

Almohadas

Ropa de cama

Muebles

Otros productos para mejorar la calidad del sueño

Cómo aprovechar la promoción

Para acceder a los beneficios de la campaña, es necesario:

Ingresar al sitio oficial www.provinciacompras.com.ar entre el 16 y el 18 de septiembre.

entre el 16 y el 18 de septiembre. Seleccionar los productos que forman parte de la campaña Especial Descanso.

Elegir el plan de cuotas sin interés disponible en el checkout.

Qué es Provincia Compras

Provincia Compras es la plataforma de comercio electrónico del Banco Provincia. Desde su lanzamiento en marzo de 2023, logró consolidarse como una de las más utilizadas del país en su rubro.

Algunos datos destacados:

Más de 2,5 millones de ventas realizadas.

realizadas. 600.000 personas usuarias registradas .

. Categorías más populares: Tecnología y Electro.

El portal permite navegar entre diferentes categorías, comparar precios y acceder a ofertas exclusivas que se actualizan periódicamente.

Cómo registrarse y comprar

Para operar en Provincia Compras es necesario:

Ser cliente/a del Banco Provincia .

. Contar con una tarjeta de crédito Visa o MasterCard emitida por la entidad. Quienes aún no tengan una pueden solicitarla en el mismo portal mediante un formulario de presolicitud.

emitida por la entidad. Quienes aún no tengan una pueden solicitarla en el mismo portal mediante un formulario de presolicitud. Crear una cuenta de usuario/a en la plataforma, con una contraseña personal secreta e intransferible.

De esta manera, cada persona puede realizar compras de manera rápida, segura y con financiación accesible, aprovechando promociones exclusivas como la campaña Especial Descanso.