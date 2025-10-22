Banco Provincia lanza descuentos de hasta 50% y 12 cuotas sin interés para compras de verano

Con la llegada de los días cálidos, muchos ya comienzan a prepararse para disfrutar al aire libre. En ese contexto, el Banco Provincia lanzó una nueva promoción destinada a equipar patios, jardines o escapadas de vacaciones, con importantes descuentos y opciones de financiamiento en su plataforma online.

Nueva promoción para clientes del Banco Provincia

Desde este martes 21 hasta el jueves 23, los clientes del Banco Provincia que posean tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad podrán acceder a descuentos de hasta 50% y financiación en hasta 12 cuotas sin interés.

La promoción se aplica exclusivamente a través del sitio web Provincia Compras, dentro del marco del “Especial exterior”, una campaña que reúne productos pensados para el verano.

Qué productos incluye el especial exterior

El catálogo de la promoción ofrece una amplia variedad de artículos para quienes disfrutan de actividades al aire libre o buscan renovar su espacio exterior. Entre los productos destacados se encuentran:

Mobiliario de jardín: mesas, reposeras, sillas plegables y gacebos.

mesas, reposeras, sillas plegables y gacebos. Camping y descanso: bolsas de dormir, colchones inflables, carpas y sombrillas.

bolsas de dormir, colchones inflables, carpas y sombrillas. Piscinas y recreación: piletas de lona, inflables y juegos acuáticos.

piletas de lona, inflables y juegos acuáticos. Herramientas y equipamiento: luminarias LED, parrillas, kits de herramientas y accesorios para exteriores.

En muchos casos, el envío está bonificado, lo que amplía el atractivo de la propuesta para quienes buscan equiparse sin moverse de casa.

Cómo acceder a los descuentos

Para aprovechar las ofertas, los usuarios deben:

Ingresar a la web oficial Provincia Compras durante el período de vigencia de la promoción.

durante el período de vigencia de la promoción. Seleccionar los productos incluidos en el “Especial exterior” y agregarlos al carrito.

Finalizar la compra abonando con tarjeta de crédito del Banco Provincia (Visa o Mastercard).

El beneficio permite financiar las compras en hasta 12 cuotas sin interés, lo que facilita la adquisición de artículos de mayor valor y convierte la promoción en una oportunidad para anticipar los gastos de la temporada de verano.

Una oportunidad para equipar el hogar y disfrutar al aire libre

La propuesta de Banco Provincia busca fomentar el consumo digital entre sus clientes y ofrecerles la posibilidad de prepararse para las vacaciones o renovar sus espacios exteriores, combinando descuentos de hasta 50%, envíos bonificados y cuotas sin interés a través de su plataforma oficial.