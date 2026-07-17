Banco Provincia: el plan para refinanciar deudas de Pymes en cómodas cuotas

El Banco Provincia presentó una solución específica que puede cambiar el panorama y aliviar la carga de compromisos pendientes. Se trata de un nuevo plan de refinanciación diseñado para que las empresas puedan normalizar sus estados contables y proyectar el segundo semestre con mayor tranquilidad.

Esta medida apunta directamente a sectores productivos que necesitan oxigenar su caja. La propuesta combina plazos largos y una tasa competitiva, convirtiéndose en una herramienta fundamental para quienes buscan evitar el cierre o la mora prolongada.

Hasta 36 cuotas para organizar los pagos

El beneficio central es la flexibilidad en la devolución. Las empresas interesadas podrán acceder a un esquema de hasta 36 cuotas fijas, permitiendo que cada negocio ajuste el pago a su flujo de fondos real.

Esta extensión en el plazo es una respuesta directa a la demanda de los sectores Pyme, que buscaban herramientas financieras que no colapsaran el día a día operativo de sus negocios.

La tasa de interés confirmada

Uno de los puntos más atractivos de esta nueva línea es su tasa de interés. El plan ofrece una tasa anual del 25,7%, un valor que se posiciona por debajo de los niveles de mercado actuales para préstamos de esta naturaleza.

Este costo financiero reducido permite que la carga de intereses sea manejable para la estructura de costos de las pequeñas y medianas empresas, facilitando la planificación a mediano plazo.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La medida está pensada para Pymes que cuenten con deuda pendiente y busquen normalizar su situación crediticia ante la entidad. Es el segmento que históricamente presenta mayores dificultades de acceso a crédito bancario tradicional.

Se recomienda a los dueños de empresas contactar a sus oficiales de cuenta o ingresar a la plataforma digital del banco para verificar si su perfil califica dentro de esta nueva política de refinanciación.