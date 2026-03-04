El Banco Nación lanzó un nuevo marketplace para comprar casa con crédito hipotecario 100% online ¿Cómo funciona?

El mercado inmobiliario argentino vive una transformación histórica este mes de marzo de 2026. El Banco Nación (BNA), en una alianza estratégica con las principales cámaras inmobiliarias del país, ha puesto en marcha “+Hogares con BNA”, una plataforma digital diseñada para simplificar drásticamente el acceso a la vivienda propia. Este nuevo ecosistema funciona como un “marketplace” donde los usuarios no solo pueden simular y gestionar su crédito, sino también elegir entre miles de propiedades que ya cuentan con el aval técnico del banco para ser hipotecadas de inmediato.

Esta iniciativa busca eliminar la principal barrera de los créditos hipotecarios tradicionales: la demora en la tasación y la incertidumbre sobre si un inmueble es “apto crédito”. Con esta herramienta, el proceso que antes tomaba meses ahora puede resolverse en pocas semanas y de manera casi íntegramente digital.

Cómo funciona +Hogares: el marketplace inmobiliario del BNA

La plataforma centraliza la oferta de viviendas de inmobiliarias registradas y validadas por el banco. Esto garantiza que cada propiedad publicada cumple con los requisitos legales y técnicos para ser garantía de un préstamo.

Perfil del Comprador: El usuario ingresa a la web oficial y obtiene una pre-aprobación de su crédito en menos de 24 horas tras validar su identidad.

Búsqueda Inteligente: Con el monto del crédito ya pre-aprobado, el sistema filtra automáticamente las propiedades que el cliente puede pagar según su capacidad de ahorro y financiamiento.

Reserva Digital: Al elegir una vivienda, la inmobiliaria realiza la reserva a través de la plataforma, notificando instantáneamente al banco para disparar la tasación final.

Escrituración Ágil: Al estar la documentación de la inmobiliaria y el banco conectadas digitalmente, los plazos de cierre se reducen significativamente, evitando el vencimiento de los términos de la oferta.

Condiciones y tasas para marzo 2026

A pesar de la alta demanda que ha caracterizado el inicio de este año, el Banco Nación mantiene las condiciones más competitivas del sistema financiero para quienes buscan su primera vivienda:

Concepto Detalle para Vivienda Única Tasa Nominal Anual (TNA) 6% + UVA (para quienes cobran haberes en BNA) Tasa para No Clientes 8% + UVA Financiación Máxima Hasta el 75% o 80% del valor de la propiedad Plazo Máximo Hasta 30 años (360 meses) Monto Máximo Equivalente en pesos a 260.000 UVAs

Para este mes, con el valor de la UVA situándose en torno a los $1.805,57, el monto máximo prestable ronda los 469 millones de pesos.

Requisitos para acceder al crédito este año

El BNA ha flexibilizado los criterios para que la evaluación sea más inclusiva y federal. Los solicitantes deben considerar los siguientes parámetros actuales:

Ingresos: Se pueden sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos). Para un departamento estándar, se estiman ingresos familiares conjuntos a partir de los $1.600.000 .

Antigüedad laboral: Mínimo de 1 año para empleados en relación de dependencia y 2 años para monotributistas y autónomos.

Relación cuota-ingreso: La cuota mensual no puede superar el 25% del ingreso neto del grupo familiar, garantizando que el pago sea sostenible en el tiempo.

Ahorro previo: El solicitante debe contar con el 20% o 25% del valor de la propiedad para la entrega inicial, más un 10% estimado para gastos de escritura e impuestos.

Ventajas para el mercado y compradores jóvenes

La alianza con el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) permite que los corredores matriculados publiquen sus carteras de forma gratuita si están validadas. Para los vendedores, esto significa concretar operaciones con un público que ya tiene el financiamiento pre-aprobado, reduciendo casi a cero la tasa de operaciones caídas por falta de fondos.

Además, el sistema integra el beneficio de la “Línea Joven”: aquellos menores de 30 años pueden acceder a una financiación de hasta el 90% del valor del inmueble, facilitando el primer paso hacia la independencia habitacional con un capital inicial menor.