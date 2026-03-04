El Banco Nación lanza “+Hogares”: El nuevo marketplace para comprar casa con crédito hipotecario 100% online

El mercado inmobiliario argentino vive una transformación histórica este marzo de 2026. El Banco Nación (BNA), en una alianza estratégica con las principales cámaras inmobiliarias del país, ha puesto en marcha “+Hogares con BNA”, una plataforma digital diseñada para simplificar drásticamente el acceso a la vivienda propia. Este nuevo ecosistema funciona como un “marketplace” donde los usuarios no solo pueden simular y gestionar su crédito, sino también elegir entre miles de propiedades que ya cuentan con el aval técnico del banco para ser hipotecadas de inmediato.

Esta iniciativa busca eliminar la principal barrera de los créditos hipotecarios tradicionales: la demora en la tasación y la incertidumbre sobre si un inmueble es “apto crédito“. Con esta herramienta, el proceso que antes tomaba meses ahora puede resolverse en semanas y de manera casi íntegramente digital.

Cómo funciona “+Hogares”: el marketplace inmobiliario del BNA

La plataforma centraliza la oferta de viviendas de inmobiliarias registradas y validadas por el banco. Esto garantiza que cada propiedad publicada cumple con los requisitos legales y técnicos para ser garantía de un préstamo.

Perfil del Comprador: El usuario ingresa a la web oficial y obtiene una pre-aprobación de su crédito en menos de 24 horas.

El usuario ingresa a la web oficial y obtiene una pre-aprobación de su crédito en menos de 24 horas. Búsqueda Inteligente: Con el monto del crédito ya pre-aprobado, el sistema filtra las propiedades que el cliente puede pagar según su capacidad de ahorro y financiamiento.

Con el monto del crédito ya pre-aprobado, el sistema filtra las propiedades que el cliente puede pagar según su capacidad de ahorro y financiamiento. Reserva Digital: Al elegir una vivienda, la inmobiliaria realiza la reserva a través de la plataforma, notificando instantáneamente al banco para disparar la tasación final.

Al elegir una vivienda, la inmobiliaria realiza la reserva a través de la plataforma, notificando instantáneamente al banco para disparar la tasación final. Escrituración Ágil: Al estar la documentación de la inmobiliaria y el banco conectadas, los plazos de cierre se reducen significativamente.

Condiciones y tasas para marzo 2026

A pesar de la alta demanda que ha obligado a algunos ajustes en la selectividad de los perfiles, el Banco Nación mantiene las condiciones más competitivas del sistema financiero:

Concepto Detalle para Vivienda Única Tasa Nominal Anual (TNA) 6% + UVA (para quienes cobran haberes en BNA) Tasa para No Clientes 8% + UVA Financiación Máxima Hasta el 75% o 80% del valor de la propiedad Plazo Máximo Hasta 30 años (360 meses) Monto Máximo Equivalente en pesos a 260.000 UVAs

Para este mes, el valor de la UVA se sitúa en torno a los $1.805,57, lo que significa que el monto máximo prestable ronda los 469 millones de pesos.

Requisitos para acceder al crédito este año

ANSES y el BNA han unificado criterios para que la evaluación sea más federal. Los solicitantes deben cumplir con los siguientes parámetros:

Ingresos: Se pueden sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos). Para un departamento estándar, se estiman ingresos familiares conjuntos a partir de los $1.600.000 .

Se pueden sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores (familiares directos). Para un departamento estándar, se estiman ingresos familiares conjuntos a partir de los . Antigüedad laboral: Mínimo de 1 año para empleados en relación de dependencia y 2 años para monotributistas y autónomos.

Mínimo de para empleados en relación de dependencia y para monotributistas y autónomos. Relación cuota-ingreso: La cuota mensual no puede superar el 25% del ingreso neto del grupo familiar.

La cuota mensual no puede superar el del ingreso neto del grupo familiar. Ahorro previo: El solicitante debe contar con el 20% o 25% del valor de la propiedad para la entrega inicial, más un 10% estimado para gastos de escritura e impuestos.

Ventajas para las inmobiliarias y el mercado

La alianza con el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) permite que los corredores matriculados publiquen de forma gratuita. Para los vendedores, esto significa vender a un público que ya tiene el dinero “en la mano” (crédito pre-aprobado), reduciendo la tasa de operaciones caídas por falta de financiamiento.

Además, el sistema integra un beneficio para los jóvenes: quienes tengan menos de 30 años pueden acceder a una línea especial que financia hasta el 90% de la vivienda, facilitando el primer paso hacia la independencia habitacional.