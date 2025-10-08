Banco Ciudad subasta más de 100 iPhone 16 Pro Max con precios desde $380.000

El Banco Ciudad se prepara para una nueva subasta online de celulares iPhone, ofreciendo más de 100 equipos nuevos en sus cajas originales. Los precios base arrancan en $380.000 y pueden llegar hasta $4.500.000, dependiendo del modelo y lote.

Cómo será la subasta

La subasta online número 3744 se realizará el 30 de octubre, de manera totalmente electrónica, a través del sitio oficial. Todos los interesados deben cumplir con ciertos requisitos previos para poder participar.

En total se subastarán 119 iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, divididos en nueve lotes, todos sin control de funcionamiento previo y en el estado en que se encuentran.

Requisitos para participar

Para ofertar en la subasta del Banco Ciudad es necesario:

Registrarse previamente en subastas.bancociudad.com.ar como persona física o jurídica.

en subastas.bancociudad.com.ar como persona física o jurídica. Constituir una garantía de oferta equivalente al 10% del valor base de cada lote , con una anticipación mínima de 24 horas hábiles.

equivalente al , con una anticipación mínima de 24 horas hábiles. Consultar y aceptar las Condiciones de Venta, disponibles para descarga en el portal oficial.

Además, todos los lotes tributan IVA (21%) e impuestos internos (10,5%) y no se realizan envíos, por lo que los equipos deben retirarse personalmente.

Qué subasta el Banco Ciudad

El Banco Ciudad realiza de manera continua subastas electrónicas de bienes provenientes de embargos, operaciones bancarias o de la propia institución. Entre los artículos que suelen estar disponibles se encuentran:

Vehículos (autos y camionetas)

(autos y camionetas) Inmuebles (casas, departamentos y terrenos)

(casas, departamentos y terrenos) Mercaderías varias (como celulares, maquinaria o herramientas)

En esta ocasión, los protagonistas son los iPhone 16 Pro y 16 Pro Max, que serán adjudicados al mejor postor durante la jornada del 30 de octubre.