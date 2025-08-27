banner ad

Balcarce celebra su primer feria de vino: sabores y charlas para todos en el aniversario del partido

El domingo 31 de agosto se inaugurará en el Palacio Municipal de Balcarce la primera edición de la feria ‘Balcarce, el nuevo origen del vino’, en el marco de las celebraciones del 160° aniversario del partido. Este evento reunirá a seis proyectos vitivinícolas locales, poniendo de relieve la creciente importancia de la región en el mapa vitivinícola argentino.

Participación de Proyectos Vitivinícolas Locales

La feria contará con la participación de destacados productores de la zona, entre los que se encuentran:

  • Puerta del Abra
  • Viñedos Balcarce
  • Finca Familia Gil
  • Bodega Los Pinos
  • Viñedo Loma Carmelo
  • Finca Vismara

Los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer stands de productores, degustar vinos locales y asistir a charlas especializadas. La sommelier Marisol de la Fuente, el filósofo Martín Fisicaro y la enóloga Mariana Boero serán los encargados de brindar información y conocimientos sobre el vino de la región.

Importancia del Terroir y Reconocimientos

Desde 2022, Balcarce cuenta con una Indicación Geográfica (IG) que certifica las características únicas de su terroir, marcado por:

  • Suelos calcáreos y arcillosos
  • Altitud relativa de las sierras
  • Clima con marcada amplitud térmica

Estos elementos han posicionado a Balcarce como un lugar atractivo para desarrollar nuevos proyectos vitivinícolas. Actualmente, la región presenta dos bodegas en plena producción y otras que se preparan para lanzar sus primeras etiquetas en 2026.

Programa Detallado del Evento

La jornada comenzará a las 12:00 con la apertura de los stands de productores. Posteriormente, se llevarán a cabo las siguientes charlas:

  1. 15:00 – Charla ‘Los 5 diferenciales de los vinos de Balcarce’, a cargo de Marisol de la Fuente.
  2. 16:30 – Charla ‘Filosofía del vino’, presentada por Martín Fisicaro y Mariana Boero.

La entrada será libre y gratuita, lo que permitirá una amplia participación de la comunidad y visitantes interesados en conocer más sobre los vinos de Balcarce.

