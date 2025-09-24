Bahía Blanca implementa prepago online para VTV y promete eliminación del sistema híbrido

La planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en Bahía Blanca implementó recientemente una nueva modalidad de prepago online, facilitando a los conductores la gestión de la inspección obligatoria de sus vehículos. Esta opción busca modernizar el proceso y mejorar la experiencia del usuario, asegurando mayor comodidad y rapidez.

¿Cómo funciona el sistema de prepago para la VTV?

Desde la semana pasada, los propietarios de vehículos pueden acceder a la página oficial www.infovtv.com.ar para solicitar turnos y realizar el pago de la VTV utilizando diversos métodos como tarjeta de crédito, débito, QR o mediante un comprobante para RapiPago. El titular de la planta, Sergio Virgili, destacó que “a futuro va a ser únicamente prepago”.

Por el momento, esta opción funciona en un sistema híbrido, dado que los usuarios aún pueden abonar en la planta de verificación, aunque esta alternativa se eliminará en los próximos meses.

Incremento de costos y descuentos disponibles

Virgili informó que el costo para vehículos livianos ha aumentado de $63.500 a $79.640. Sin embargo, aquellos autos con más de 20 años pueden beneficiarse con un 50% de descuento. Además, se ofrecen beneficios para jubilados, personas con discapacidad y transporte público que pueden gestionarse a través del apartado “Mis vehículos” en el sitio web.

Consejos para evitar problemas al realizar la VTV

Entre las causas más comunes de rechazo, Virgili mencionó defectos en las luces y frenos traseros, junto con problemas en el tren delantero y las cubiertas. Los vehículos que presenten observaciones disponen de 60 días corridos para corregir las fallas y realizar la reverificación sin necesidad de un nuevo turno ni costo adicional.

Por último, Virigili advirtió a los usuarios que al buscar información sobre la VTV en internet, eviten sitios fraudulentos y se ciñan exclusivamente a la página oficial. También añadió que en caso de no poder asistir al turno programado, el usuario puede reprogramar su cita manteniendo el pago a través del mismo portal.